Juan Soriano: "Quería un proyecto nuevo y con ambición

El portero sevillano Juan Soriano fue presentado como nuevo jugador del CD Tenerife, a donde llega libre después de desvincularse del Sevilla. El cancerbero jugó la última temporada cedido en el Málaga y el club le ofreció seguir pero no tuvo éxito. Soriano asegura que el equipo tinerfeño puede aspirar a todo la próxima campaña.

"Es un paso importante para mí, después de mi paso por el Sevilla. Quería un proyecto nuevo y con ambición y lo he encontrado en el Tenerife", comentó Soriano, que añadió sobre su última temporada: "No salió de la mejor forma, pero vengo a un equipo que siempre aspira a pelear por lo máximo. Me ilusiona empezar en un año como el del Centenario porque estoy convencido de que será una temporada especial para todos".

"Una competición dura, en la que la clave está en ser regulares. Eso es lo que realmente acaba marcando las diferencias con el resto de equipos", sentenció.