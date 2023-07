Juande: "Se puede ejercer de capitán en la sombra, no hay que llevar brazalete"

Juande Rivas fue el primer jugador en atender a los medios de comunicación tras el regreso al trabajo del Málaga para iniciar la pretemporada. Uno de los pocos supervivientes de la plantilla del descenso y que ahora tiene que tomar protagonismo dentro y fuera. ¿Será uno de los capitanes? No le inquieta: "En ese tema no me meto. Eso que lo decidan el míster o los compañeros. Yo llevo aquí muchos años, sé lo que es este club y lo que conlleva llevar este escudo. Estoy a disposición de los compañeros y los chavales para ayudarlos. Por mi parte seguir dándolo todo, trabajando como el que más. Es bonito cuando llevas tantos años llegar a capitán del Málaga, pero como dije es algo que dejo al míster y a los compañeros. El capitán al final es una figura, una imagen, pero se puede ejercer de capitán en la sombra, con el trabajo, con muchos valores. No tienes que llevar el brazalete para mostrarlo a los demás".

Sobre el arranque de la pretemporada: "Los compañeros nuevos han encajado bastante bien y se les ve la ilusión. Los chavales del filial, que ya empezaron la semana pasada, con muchas ganas. Los que continuamos del año pasado también con ilusión de que esta temporada sea diferente. Gente muy joven y con muchas ganas como he dicho. Eso se nota. Los chavales vienen del filial, han estado peleando siempre desde abajo y siempre que se da una oportunidad para poder estar aquí es muy ilusionante para ellos. Entonces el equipo tiene muchas ganas de empezar".

Eso sí, la renuncia a realizar un stage de pretemporada no gusta tampoco a los jugadores, que asumen que tocará reinventarse: "Haremos dinámicas de grupo, comidas... al final eso de la pretemporada es decisión del club. Nosotros haremos todo lo posible para que si no nos vamos a ningún lado, podamos hacer un gran grupo".

El nombre de Juande ha estado presente todo el verano, había incertidumbre. El cordobés evita mojarse: "Verano tranquilo, me he centrado en desconectar un poco de todo y en estar con mi familia y mi gente. Tenía muchas ganas de volver. En las vacaciones cuando pasa un tiempo te apetece volver a la rutina, ver césped, a los compañeros... Con mucha ilusión también".

Primer día de pretemporada

"La primera semana siempre es más toma de contacto, con el balón, con los compañeros. Ahora mismo somos un grupo de jugadores pero durante la pretemporada haremos tareas dinámicas de grupo para que encajemos todos como compañeros y se forme un gran equipo. Tiene que haber sentimiento de permanencia al Málaga".

Objetivo del ascenso

"Preferimos ponernos objetivos a corto plazo, centrarnos en prepararnos lo mejor posible en esta pretemporada. Vamos a ser ambiciosos pero queremos objetivos a corto plazo y llegar en las mejores condiciones al primer partido".

Pellicer

"El míster nos dice que seamos un equipo, que es lo más importante. Puede haber individualidades pero lo importante es el grupo. Tenemos que ir todos a una y siempre con responsabilidad y esfuerzo".

"Conocemos a Pellicer los que hemos estado aquí estos años. Como siempre, nos transmite ilusión y hambre. Los chavales también le conocen y tienen toda la confianza por su parte. Estamos encantados con él porque sabemos que nos va a transmitir esa ilusión y esas ganas. Personalmente sé la idea de juego que tiene".