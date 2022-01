Juande: "Me he hecho pruebas y parece que no hay nada"

Juande Rivas volvió ante el Sporting de Gijón, cuajó una primera parte excelente y se retiró al descanso por una nueva lesión, distinta a la anterior pero relacionada. El central cordobés, después de someterse a nuevas pruebas, muestra cierto optimismo a pesar de que continúa al margen del grupo.

"Hoy me he hecho algunas pruebas y parece que no hay nada, es buena señal. El sóleo respondió bien en el partido, me empezó a molestar por la cadera, ingle. No se veía nada significativo", comentó en una entrevista en La Jugada de Málaga, donde matizó: "He tenido poco tiempo, llevaba muchas semanas fuera sin entrenar y sin competir. El cuerpo tiendo a compensar un poco y contrarrestar protegiéndose, por eso tengo esa molestia en esa zona”.

Por lo demás, el Málaga completó su tercer entrenamiento de la semana con la novedad del regreso de Antoñín Cortés, que llevaba varios días en su domicilio. Genaro, Hicham y Chavarría siguen con sus labores de recuperación en el césped y José Alberto volvió a contar con los canteranos habituales.