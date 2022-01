El Málaga CF hace otra llamada de socorro a la afición

No ha terminado de enganchar el Málaga esta temporada, con un número de abonados muy por debajo de lo esperado y de lo habitual en los últimos tiempos en Martiricos. En la última cita ante el Sporting de Gijón volvió a quedarse por debajo de los 15.000 espectadores. Pero el club no desfallece y pone en marcha una nueva iniciativa con la que espera conseguir un mayor apoyo con vistas al segundo tramo de la temporada.

Se trata de un "Abono Dinámico" o "Deseo Malaguista", como lo bautiza el propio Málaga, idea esta última que sigue la línea trazada desde el pasado verano, en la que los modos clásicos dieron paso a un galimatías de formatos y nuevos conceptos un tanto confusos.

El Málaga ya había sacado hace justamente un mes su abono para la segunda vuelta, en una pequeña campaña bajo el lema "Conjura", con precios que iban de los 80 a los 430 euros según la ubicación. No tuvo un gran tirón entre los aficionados.

Ahora vuelve a la carga con una idea que lleva tiempo planeada y que ya está a la venta. No es un carné personal e intransferible para ir a cada jornada de manera individual, se trata de una fórmula por la que compras accesos al estadio (cuatro, seis u ocho) que además puedes compartir con quien lo desees. Eso quiere decir que puedes utilizarlos todos en el mismo encuentro e invitar a quien se prefiera, incluso si quien los adquirió no acude a la cita en cuestión.

El Málaga explica que sólo vale para los partidos de esta segunda vuelta y no para un hipotético play off, además de recordar que es condición sine qua non ser poseedor del Fiel Malaguista (que a su vez otorga ciertas ventajas). No hay límite de abonos dinámicos, por lo que se un sólo consumidor puede hacerse con varios si lo estima oportuno.

Hay letra pequeña, claro. Los precios van de los 60 euros por cuatro accesos en Anillo hasta los 235 por ocho accesos en Tribuna. También hay modalidad infantil (aunque te obligan a poseer un Deseo Malaguista de adulto) que va de los 20 euros para cuatro accesos a los 35 para ocho en cualquier ubicación del estadio.

Recuerda el club que las entradas no utilizadas caducarán después del partido ante el Burgos, tampoco se pueden seleccionar asientos ni devolver entradas una vez que se haya generado. Los seguidores pueden hacer su gestión hasta dos horas antes del partido en cuestión pero deben tener en cuenta la disponibilidad.