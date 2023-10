Juanfran Moreno se retira

Juanfran Moreno, que fuera futbolista del Málaga la temporada 2022/23, se retira del fútbol. Así lo comunicó en una entrevista con Relevo. A sus 35 años, el lateral no tenía equipo y comunicó que no seguirá en activo. "Ha llegado el momento de decir hasta aquí, de serle sincero al fútbol, porque él ya te está dejando un poco de lado", decía el madrileño.

Moreno llegó al Málaga como uno de los refuerzos del verano de 2022 que después se convirtió en pesadilla. Tras unos años a buen nivel en Turquía debía de ser uno de los jugadores que diera empaque y solvencia al plantel que empezó dirigiendo Guede. Tuvo minutos, de hecho participó en 16 partidos de la primera vuelta. Con Pepe Mel tuvo alguna fricción y no acabó de encajar. Pidió su salida en el mercado invernal y fue rumbo al Oviedo mientras el club fichaba a Delmás. Tampoco en el club carbayón tuvo minutos y continuidad. "Creí que me moría", decía sobre una infección renal grave que padeció en marzo ya en el club asturiano, de la que salió y siguió entrenando. "Hablé con el entrenador [Álvaro Cervera] para que me dejara jugar los últimos cinco minutos en Oviedo, para que me vieran mis niñas. Me tuvo calentando 45'. Y no entré. No se fue justo conmigo", se lamentaba sobre sus últimos pasos en el mundo del fútbol.

Quedó también aquel calentón en Tenerife tras un penalti risible que le pitaron y que permitió el triunfo canario y aceleró la marcha de Pablo Guede. Con una trayectoria con casi 200 partidos en Primera entre el Betis y el Deportivo más la experiencia en Turquía tras salir de la cantera del Real Madrid, con el que llegó a debutar de la mano de Mourinho, Juanfran deja el fútbol profesional: "Ahora, a intentar seguir en esta aventura del fútbol de otra manera. Ahora soy un novato en lo que me venga. Después de muchos años, vuelvo a tener una ilusión diferente".