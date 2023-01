Juanfran Moreno y su salida del Málaga CF: "Se querían cambios y yo fui uno"

Juanfran Moreno saltó del barco y se subió al Real Oviedo, con mejor tendencia que el Málaga en estos momentos. Ahora, presentado oficialmente como nuevo jugador carbayón, dejó algún recado: "Yo voy a ser sincero, yo no tenía ninguna intención de irme de Málaga. Había jugado 16 partidos en la primera vuelta y aunque en los últimos no estaba contando yo estaba tranquilo. A veces se juega y otras, no. No tenía ninguna intención pero a principios de enero me sale la opción de venir aquí. Yo tenía varias opciones más de salir. Soy una persona veterana, con familia, con mujer e hijas, le dije que me salió una opción que me apetecía. Yo sabía que a ella le iba a gustar volver al norte. El día 6 comenté al Málaga que tengo una posibilidad que me interesa y que, entendiendo que tengo opciones de salir, me gustaría llegar a un acuerdo y a quedar bien, ya que en lo deportivo no nos había salido, sí en lo humano acabar como merecía. El 7 ya estaba haciendo las maletas, el mercado de invierno es así".

"Los últimos meses han sido lamentables. Soy una persona que si algo me ha caracterizado ha sido entrenarme fuerte. He jugado siempre. Ha habido mucho revuelo en los últimos meses, muchas informaciones que no han sido como tienen que ser, pero bueno, en el fútbol llevo mucho tiempo y todo el mundo me conoce. Dejo muchos amigos, un gran vestuario. Motivos deportivos, se querían cambios y yo fui uno. Me vine con 1.200 minutos y no contento, como ningún jugador cuando el equipo no va bien. No hubo nada más", continuó el futbolista.

Lo cierto es que Juanfran no llevó bien que el Málaga quisiera buscar a otro lateral diestro más, eso le llevó a un rifirrafe con Pepe Mel y su cuerpo técnico, que terminaron poniéndole un vídeo con sus muchos errores cometidos en todos esos partidos de la primera vuelta de los que presumió en su presentación. A nivel interno, en la dirección deportiva también estaban descontentos con su rendimiento, ya no en competición, sino en el día a día.

El propio entrenador le dio un buen recado en sala de prensa diciendo que lo que le tocaba era entrenarse fuerte, algo a lo que reaccionó el mismo Juanfran. El club de Martiricos sí quería su salida en este mercado invernal y su agencia, Promosport, lo sabía desde bastante antes del inicio de enero.