Juanfran: "No se puede oír a la afición del Málaga"

Juanfran García, entrenador de la Ponferradina, atendió a los medios de comunicación antes del encuentro con el Málaga, al que envía un aviso: "Yo siempre elijo creer. Hasta que las matemáticas no digan lo contrario, no voy a dejarme matar. La situación es muy complicada, los resultados nos han hecho mucho daño". Pero el paso mas firme que dio fue orientado hacia sus propios seguidores. Conscientes de lo que se avecina con la expedición de aficionados malacitanos para la cita de El Toralín, el técnico fue rotundo: "No se puede oír a la afición del Málaga".

Considera el técnico que la Ponferradina necesita quitarse "los miedos" para poder jugar con la personalidad necesaria: "Veo al equipo frágil a nivel mental y hay que mantener esa confianza lo que dure el partido. Así, la Deportiva puede ganar a cualquiera".

Pellicer elogia al rival

"Ante el Villarreal B fue una primera parte excelsa, pero es otro contexto, perfil de equipo y tipo de partido. Enfrente tenemos a un rival totalmente diferente. Vamos con todo a por el partido pero tenemos que saber manejar los planes de partido y saber también que estamos siendo muy solidarios a nivel defensivo pero nos falta ese puntito en lo ofensivo y tener más tranquilidad con la pelota en las zonas de finalización. El otro día nos desesperamos y quisimos atacar muy rápido. La Ponferradina creo que tiene hasta mejor equipo que el año pasado. Conozco perfectamente a este equipo, los seguí mucho este año, gente con mucho potencial y nivel, pero son las circunstancias del fútbol. A principio de temporada, como en nuestro caso, nadie pensaba que iba a estar ahí, eso te muestra lo complicado de esta categoría. Cuando entras en un bucle es difícil salir. Para ellos va a ser todo o nada, porque tiene aún un mínimo de opciones. Van a tirar de orgullo y será muy, muy difícil. Tienen uno de los ataques más veloces de la categoría. Allí es muy difícil ganar. De sus 7 victorias, 5 han sido en su estadio. También nosotros tenemos que saber las circunstancias de partido que tenemos”.