Como cada año, la plantilla del Málaga visitó la parroquia de la Divina Pastora, para realizar una ofrenda florar. Tras el acto, el defensor Juankar compareció ante los medios de comunicación. El expreso de Boadilla se sinceró sobre la opinión del vestuario sobre la situación que atraviesa el club: "Al final todo afecta". Pero intentó restar importancia y centrarse en lo deportivo. "Si estamos más pendientes de cosas que pasan fuera que a lo nuestro, eso desconcentra. Pero insisto, debemos centrarnos en lo nuestro. El equipo en el ochenta por ciento es el mismo que el año pasado. Es verdad que están los problemas de las inscripciones, pero es lo que hay y con lo que hay llegamos al sábado", declaró.

Ante la comparación con un posible caso Reus, también admitió que "estamos a la espera de soluciones". El lateral sabe de la "complicada situación" en la que se encuentra inmersa la entidad de Martiricos, pero afirma que "hay gente trabajando en ello". Una de esas personas debe ser el jeque Al-Thani, quien habló para el diario Marca en una extensa entrevista en la que analizó los problemas económicos, salidas y llegadas. Una entrevista que Juankar afirma no haber leído. Aunque, volvió a tirar balones fuera, haciendo hincapié en lo deportivo: "Llevamos todo el verano con el mismo tema y creo que es hora de centrarnos en lo nuestro, en la liga. Pienso que es importante dejar esos temas para los que tengan que llevarlos y nosotros centrarnos en nuestro trabajo", sentenció el malaguista.

Lo más probable es que el Málaga no disponga de todos los efectivos con los que ha estado disputando los encuentro de pretemporada para debutar en liga ante el Racing. "Es complicado, al final todos entrenamos para jugar y bueno, ese problema impide que algunos jugadores puedan estar el sábado, pero somos profesionales y sabemos que estas cosas pueden pasar o no. No queda otra que seguir trabajando y tener buen ánimo porque al final la cabeza en el mundo del fútbol es lo más importante", dijo Juankar tras la ofrenda floral.

Aunque resulte impensable, aún se podrían desbloquear operaciones antes del sábado (ya se hizo oficial la salida de Fede Ricca). Juankar tiene claro que "el presidente sabe manejar los tiempos" y manifestó que el vestuario espera que "al final todo se pueda solucionar". Sin embargo, volvió a llevarse el tema a lo deportivo: "Estamos preparados, sabemos con le gusta trabajar al míster, sabemos lo que podemos hacer y vamos a ir al cien por cien".

No quiso mandar ningún mensaje a los malaguistas para calmar los ánimos, puesto que "ya se vio lo que es la afición en el último partido contra el Dépor". Entiende la preocupación de la grada y la alaba: "Espero que los jugadores podamos aprender de la actitud que tuvieron. Fueron agradecidos y estuvieron con nosotros en todo momento".

Sobre la pretemporada, que "no le gusta a nadie porque al final estás todo el rato corriendo", Juankar la definió como "atípica", ya que "ha sido corta e intensa". Los canteranos, que han tenido bastantes minutos en los bolos veraniegos, el de Boadilla bromeaba: "Vienen con ganas, están entrenado muy bien y a mi me da un poco de cosa que suban porque al final yo me hago mayor".