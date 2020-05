Juankar: "Hay gente que necesita los test más que nosotros"

Juankar, uno de los capitanes del Málaga, reflexiona acerca de la situación actual, marcada por el coronavirus COVID-19. Tiene una postura clara sobre el regreso a los entrenamientos, para lo cual deben pasar estrictos controles médicos por una cuestión de seguridad. "Soy partidario de que hay gente que lo necesita más que nosotros, pero es una cosa que no estamos controlando nosotros. Son test que nos proporciona LaLiga, nos los manda hacer y al final somos trabajadores de LaLiga y hay que hacérselos", aseguró en una entrevista al diario AS.

"Si supiésemos que el protocolo es cien por cien seguro, para adelante. Pero no se sabe al cien por cien. Aún no sabemos cómo va a ser. El protocolo es muy meticuloso, pero nunca se sabe. Al final es algo incontrolable y en cualquier lugar y en cualquier momento te puedes contagiar. Ganas de volver tenemos todos. Queremos volver a entrenar y a competir. Es algo que se tiene que ir viendo día a día y semana tras semana. Parece que la cosa va mejorando a nivel de nuestro país y esperemos que siga así, que dentro de nada salga en las noticias que no hay ningún muerto, que hay muy pocos contagios y eso significará que habremos pasado todo esto, que ha sido bastante duro", sostuvo el veloz futbolista al hilo de posturas contrarias al regreso al fútbol de competición.

Otra cuestión muy importante lleva a los salarios y a los ajustes que el club está obligado a hacer para poder sobrevivir. Juankar contó que no hay novedades: "De momento no hemos tocado ese tema. Bastante trabajo tienen en el club como para centrarse sólo en eso. Nosotros estamos dispuestos a hablar cualquier tema, pero de momento no se ha hablado nada. La semana que viene volveremos a los entrenamientos y todo se verá. Cada club maneja estos temas como quiere, cada uno es de una manera. También es verdad que hay muchos clubes que no han tocado nada. Nosotros todavía no sabemos nada y estamos centrados en volver a entrenar y a competir al cien por cien".

La puesta a punto del grupo es algo que no le preocupa demasiado, apunta a otro sitio: "A punto te pones rápido. El problema es que vamos a estar un mes y medio jugando a altas temperaturas, con desplazamientos cada 48 horas y no son esas las mejores condiciones para jugar. Nos tenemos que hacer a la idea de que va a haber lesiones. Jugar con altas temperaturas y con poco descanso es bastante complicado. Va a ser muy difícil. Para los que plantean esta situación es mucho más fácil, pero a los jugadores, que somos los que lo sufrimos, se nos va a hacer muy complicado. Y vamos a tener que ser serios y muy responsables. Si antes ya nos cuidábamos, ahora vamos a tener que cuidarnos más todavía".

El Málaga tiene ya a sus 30 jugadores, pero 12 tienen ficha del filial. La limitación con cambia. La precaución es obligatoria. "Para nosotros es complicado por la falta de fichas profesionales y por la norma del uso de canteranos en el once. Debemos tener cuidado en todos los aspectos. Ser serios, ser más profesionales y hacernos a la idea de que va a ser un mes y medio a full", analizó Juankar, que deseó: "Que el equipo continúe como hasta antes del estado de alarma. Estábamos en una dinámica positiva, llevábamos un año bastante jodido en todos los sentidos, nadie nos ha ayudado nada y tenemos que aprender de eso. Espero que el equipo se reenganche de nuevo con una dinámica positiva".

Sobre los objetivos, no duda: "Yo soy de los que mira siempre hacia arriba, pero la realidad es que estamos a tres puntos del descenso. Debemos ir paso a paso, sumando buenos resultados. ¿Quién no quiere estar arriba? Pero la realidad es la que es. Primero hay que conseguir el objetivo principal, que es la salvación, y a partir de ahí vamos a pelearlo todo".