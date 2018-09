"Jugar de tú a tú", el truco de Jiménez

El entrenador de Las Palmas, Manolo Jiménez, atendió ayer a los medios de comunicación en la víspera del partido con el Málaga: "Creemos que somos un equipo del nivel del Málaga y tenemos que demostrarlo. Si queremos estar arriba estos tres puntos son primordiales, demostraría que estamos en el muy buen camino. Jugándole de tú a tú al Málaga tenemos serias opciones de ganar el partido. Estamos ilusionados ante una cita importante ante un gran equipo como es el Málaga. Evidentemente, lo que ocurra mañana va a afectar en el futuro, aunque de ganar no tendremos el ascenso y de perder tampoco lo perdemos. Anímicamente sí puede ser un empuje. Somos dos buenos equipos, lo estamos demostrando. El Málaga tiene pleno, rentabiliza como nadie sus goles".

Alabó el oficio del equipo de Muñiz: "Salvo ante el Córdoba, las victorias han sido por un gol. Eso demuestra su oficio, creo que se han dado cuenta antes que nosotros de dónde estamos. Que no nos pillen al contragolpe, rentabilizan bien sus oportunidades. Tienen dos líneas de cuatro que se cierran muy bien atrás, no dejan espacios, es difícil hacerles gol. Sin perdemos la paciencia y la compostura el oficio del Málaga va a golpear. Tenemos que tocar sin arriesgar, buscar las vías de penetración que apenas conceden. El Málaga no tiene la posesión de los partidos pero tiene la posesión para generar ocasiones de gol y materializarlas. Son datos que hay que manejar, estudiar, pero no significan que el Málaga no quiera el balón".