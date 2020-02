LaLiga: "El Málaga sigue haciendo sus deberes y tiene un plan"

Celebró LaLiga una sesión informativa con los medios de comunicación para explicar cuestiones relacionadas con el límite salarial, cuyo funcionamiento es complejo. Durante la cita también se habló específicamente del Málaga. El mensaje emitido se aleja de la línea de Javier Tebas, que recientemente se había mostrado muy duro con los pasos dados por el club de Martiricos.

"El caso del Málaga es un club que tiene una plantilla, que además es conocido, cuyo coste está por encima del límite. Eso, además de cualquier otra cosa, lo que es seguro es que va a generar una situación financiera complicada. Al final vas a tener un gasto, vas a tener que pagar un dinero que, de los números con los que iniciábamos a principios de temporada, no vas a ser capaz de generar"; comenzaba a explicar José Guerra, director general corporativa de LaLiga.

"El Málaga sigue haciendo sus deberes, sigue teniendo un plan, sigue teniendo opciones para llegar al final de la temporada con todas sus obligaciones atendidas. Es una situación complicada porque saben que tienen que hacer muchas cosas para llegar hasta ahí, ahora mismo no lo tienen garantizado. Esa es la situación del Málaga", continuaba el ejecutivo, que matizaba: "Partía de una situación de tesorería o generación de fondos insuficiente para la plantilla que tenía. No pudo deshacer esa plantilla ni en el mercado de verano ni en el de invierno. Pero sigue teniendo alternativas y sigue teniendo un plan para poder llegar a final de temporada. Tendrán que llegar".

Brevemente también aclaró algo Luis García Bravo, analista de control económico de LaLiga: "Ahora mismo lo que sí tenemos es la certeza de que no presenta ningún tipo de impago. No tenemos ninguna notificación de Hacienda, Seguridad Social, jugadores, etcétera”.

Para finalizar con los blanquiazules, se cree que no sucederá como con el Reus y que el Málaga acabará la temporada sin problemas: “Puede llegar a ser, pero se tiene que dar un caso como el de del Reus de la temporada anterior. Pero ahí se tuvo que dar una reincidencia en la generación de impagos. No es inmediato que porque tengas un impago vayas a ser descendido. Hay que cumplir una serie de pasos y es básicamente la reincidencia. Insisto, no es la situación del Málaga ahora mismo que está al día de todas sus obligaciones. Estamos trabajando y comunicándonos con el Málaga muy a menudo para saber cómo va evolucionando ese plan".