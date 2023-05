La Liga SmartBank subió el nivel y al Málaga no le llegó

Quedan tres jornadas y seguir creyendo en la salvación del Málaga es ser muy devoto, pues la situación roza el milagro. De momento, el descenso a Primera RFEF es virtual, lo que supondría decir adiós al fútbol profesional 25 años después. La realidad es que quedan nueve puntos en juego y los blanquiazules están a ocho puntos de Sporting de Gijón, Huesca y Racing de Santander, los tres se encuentran al límite de la quema, pero están salvados. Sin embargo, la pregunta es necesaria, ¿le hubiera servido al Málaga con dicha puntuación otras temporadas? Toca echar la vista atrás para repasar las cuatro campañas anteriores, ya que contando esta los de Martiricos llevan cinco en la categoría de plata.

El balance fue bastante pésimo, la posterior al descenso de la élite, se luchó en el play off de ascenso por intentar regresar lo antes posible tras haber quedado terceros. Esa fue la mejor clasificación durante esta aventura. Los dos siguientes años se ocupó la posición 14 y 12, respectivamente. Mientras que la temporada pasada se salvó por los pelos.

En la temporada 2018/19, el Rayo Majadahonda perdió la categoría sumando 45 puntos, mientras que el Lugo se salvó con 47, algo que no podrán repetir esta campaña los gallegos, quienes ya están descendidos matemáticamente. La siguiente liga, la salvación se puso cara y la Ponferradina, también seguramente uno de los descendidos este año, tuvo que llegar a los 51 puntos para mandar al pozo al Deportivo de la Coruña, quien todavía no ha conseguido volver, y eso que los gallegos habían llegado a dicha cifra también.

Hace dos temporadas, el Lugo volvió a mantenerse con la misma cifra, 47 puntos, y el Sabadell perdió la plaza con 46. Mientras que la campaña pasada, fueron los blanquiazules quienes se salvaron en el alambre con 45 puntos, enviando al Amorebieta a Primera RFEF con 42. Este año, en principio, perderán la categoría tres equipos que ya estuvieron jugando con fuego las ediciones anteriores y no aprendieron, son el caso del Lugo, Ponferradina y el propio Málaga. A quienes se le une el Ibiza.

También sorprende que a falta de tres jornadas la distancia entre el descenso y la salvación sea tan grande, ocho puntos. Por supuesto, queda mucho en juego, pero da la sensación que los cuatro implicados en la zona roja tiraron la toalla antes de tiempo. Según los ejemplos mencionados, en todos se llegó a la última jornada con algo en juego, pues la diferencia más grande fue de tres puntos, es decir una victoria, e incluso hubo una ocasión donde se descendió por el gol average. Sin embargo, todo hace presagiar que eso no ocurrirá esta temporada.

Los blanquiazules lo intentaron hasta el final y la buena dinámica que cogieron parecía que podía servir para volver a respirar después de haber estado el 98% de la campaña en los puestos de abajo. Sólo se estuvo fuera del descenso la jornada tres y cuatro, las otras 37, hasta el momento, se estuvo inmerso en dicha zona. No se debe olvidar que se llegó a sumar un balance de cuatro victorias y una derrota, siendo el mejor con diferencia de todos los rivales de la parte baja. Aunque no fue suficiente y ahora solo queda asumir que a esta "gran plantilla de nombres" no le dio para conseguir salvar el honor y prestigio de este escudo. Teniendo en cuenta que hiciera pleno de victorias en esta recta, se hubiera salvado en tres de las cuatro temporadas anteriores, ya que pasaría de 40 puntos a 49. Solo hubiera perdido la categoría en la que se llegó a 51 puntos.