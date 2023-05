El mensaje del Málaga: "Perdón, gracias y cambios grandes"

Kike Pérez, director general del Málaga, valoró en Vialia a la llegada de la expedición del club desde Ponferrada la situación del club después del descenso. Más reposadamente que minutos después de acabar el partido, Pérez enfatizó en lo que cree que son las bases para crecer tras pedir perdón y dar las gracias a la afición.

"Han sido horas durísimas, una noche larguísima. Ha salido el sol y con ganas de ir a La Rosaleda para empezar a trabajar", decía Pérez: "Hay que mirar al futuro y aprovechar para pedir perdón y disculpas por la temporada y dar las gracias a esa afición tan maravillosa, que es nuestro tesoro; a las instituciones, que nos han acompañado y apoyado hasta el final y nos siguen mostrando su apoyo para la temporada que viene; y hay empresas que han estado ahí estos meses difíciles y nos han mostrado sus ganas de seguir ahí pasase lo que pasase. También gracias a vosotros por ayudarnos a llegar hasta aquí. De puertas para adentro, a construir el Málaga 2023/24", afirmaba Pérez como declaración de intenciones.

"Quedan tres partidos, intentar ganarlos por todo lo que implica y competir hasta el final. Porque el escudo y la institución han de estar por encima de todo haya pasado lo que haya pasado. Se da por supuesto, pero lo vamos a dar todo hasta el final. Es nuestro deber y lo merece el club. Y esta semana esbozar las contrataciones que hay que hacer y los cambios grandes que debe haber dentro de la estructura del club".

Ambiente en La Rosaleda

"Una cosa es lo que quiero, que es que la gente sepa que nosotros estamos viviendo unos momentos durísimos. Lo único que quiero es que haya un poco de comprensión a un año muy complicado con el desenlace que es y se aceptará lo que pase. No estamos en disposición de pedir nada. Soy optimista, me gusta construir, las críticas las asumo porque me toca por el puesto. Evidentemente, se ha fallado. Queremos ver por qué se ha fallado y queremos que la gente sepa que vamos a intentar solucionar todos estos fallos para volver más fuertes que nunca", decía el director general al ser cuestionado sobre lo que espera en los próximos partidos en casa.