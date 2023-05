El Málaga CF ya eligió director deportivo

Kike Pérez, director general del Málaga, compareció ante los medios de comunicación en Vialia a la llegada de la expedición este lunes tras hacer noche en Madrid después del viaje desde Ponferrada. Depresión y caras bajas por la realidad que se avecina, ya sin edulcorantes ni ilusiones imposibles. Habló tras el partido y volvió a hacerlo ya con más poso unas horas después el dirigente vitoriano.

Hasta ahora, el director general había contemporizado cuando se le cuestionaba por el director deportivo que viniera a suceder a Manolo Gaspar después de varios meses de transición. Pero ya no hay necesidad de aparentar tiempos. Es una figura clave para construir el proyecto del próximo año, con Pellicer de entrenador, según ha ratificado Pérez repetidamente. Pero con un cerebro con el que construir una plantilla en Primera RFEF que sea competitiva para volver cuanto antes al fútbol profesional.

Pero ya se va a producir la llegada de la nueva figura que tenga manos libres para construir. "Lo vamos a cerrar cuanto antes, no quiero decir fechas porque vamos quemándolas. Dije que era una figura que no quería que se quemara antes de tiempo, ni el nombre ni la posición, y efectivamente está ya más que tomada la decisión en nuestra cabeza y así lo sabe y no quiero decir que va a ser el viernes o el lunes, pero será inminente", afirmaba Kike Pérez.

Así que en las próximas horas habrá novedades. Es también una necesidad de mandar un mensaje de que se está construyendo. El plan B ya es el A y hay que activar todos los resortes para poner la maquinaria. Dentro de lo malo, a principios de mayo ya se sabe la realidad. Muchos jugadores de la actual plantilla quedan liberados por contrato para firmar por otros clubes porque tenían cláusulas obligatorias de salida en caso de descenso. Algo que no se había previsto en su día cuando se cayó a Segunda y que lastró bastante la planificación. Manolo Reina, Genaro Rodríguez, Ramón Enríquez y Juande Rivas son los cuatro jugadores que tienen contrato en vigor pese al descenso. No significa que los cuatro sigan. Con el resto habría que renegociar. También lo tiene Cristian Gutiérrez con la ampliación hasta 2026 tras cumplir el mínimo de partidos con el primer equipo, ya el año próximo tendría ficha profesional. Además, con los chavales del filial hay pendiente la renovación de Álex Calvo.