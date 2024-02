El Málaga CF pagó cuatro millones de euros por viviendas de lujo para los Al-Thani en El Limonar, Benalmádena y Benahavís

En la instrucción realizada en un largo periodo para recabar informaciones sobre las supuestas actividades delictivas de los Al-Thani con el Málaga CF como perjudicado, el demoledor informe de la Fiscalía señala que la intención era "usar los fondos del Málaga en su beneficio, sin justificación y en correlativo perjuicio de la entidad". Concretamente, usaron los fondos del club para pagar viviendas en la zona de El Limonar, en Málaga capital, Benalmádena y Benahavís que generaron gastos al club gastos por valor superior a cuatro millones de euros.

El desglose de gastos es el siguiente. Según la Fiscalía, los Al-Thani encargaron a Moayad Shatat, como representante del Málaga, que contratara el alquiler de una finca situada en la zona del El Limonar "para uso particular de directivos" por una renta mensual de 5.000 euros. "Fue disfrutada por los miembros de la familia Al-Thani. Una finca con jardín y piscina, amueblada de forma exclusivamente idónea para el disfrute como vivienda con todo lujo de detalles, desde una chimenea valorada en 12.000 euros hasta un comedor de caoba valorado en 24.000 euros pasando por jarrones o lámparas valorados en 4.080 euros. Los gastos generados por el uso y disfrute de la vivienda, que se prorrogó varios años, ascendían a enero de 2023 a 1.351.469 euros", concluye la investigación.

Se apunta a Nasser Al-Thani la contratación del arrendamiento de una villa en la Urbanización Santo Domingo de Benalmádena para su uso particular por una renta de 5.650 euros. "En 2019 se firmó un nuevo contrato acordando que la renta pasaría a ser de 13.000 euros mensauales. A lo largo de los años de vigencia del contrato, que seguía vigente en 2020, el acusado hizo que el club no sólo abonara el alquiler, sino que sufragara las reformas de la vivienda, por valor de 505.171 euros, la seguridad de la finca, por un coste de 635.571 euros, o 298.330 euros en concepto de limpieza. El gasto total a enero de 2023 ascendía a 2.438.945 euros".

No quedó ahí lo que le emplumaron, según el ministerio fiscal, la familia Al-Thani al Málaga. En julio de 2019, Nasser Al-Thani contrató una finca en la Urbanización Capanes Sur de Benahavís una parcela de 1.529 metros cuadrados por 13.000 euros al mes. Razona la Fiscalía que "aunque se afirmaba en el contrato, para justificar que fuera el club quien pagara el arrendamiento, que el uso primordial de la finca se destinaba a la "utilización del inmueble como centro de reuniones y lugar de trabajo para los empleados del arrendatario dentro de su actividad empresarial" lo cierto es que el uso de la vivienda era para disfrutar exclusivo de Nasser y su familia, como se evidencia no sólo por lo ilógico de la ubicación, a 80 kilómetros de La Rosaleda, sede social del club, sino por la propia naturaleza de la residencia, dotada de piscina, sala de juegos y amueblada con todo lujo de detalles, describiéndose en el anexo al detalle un inventario con profusión de menaje de hogar, ropa de cama, elementos decorativos, antigüedades u obras de arte al tiempo que la finca carecía de material o muebles de oficina o de la menor infraestructura para desarrollar en la misma actividad comercial alguna. Además del alquiler de la vivienda, que se fijaba en 312.000 euros para dos años, el club asumía también los gastos particulares que contrataba Nasser para la misma, ascendiendo a casi 60.000 euros lo que se abonaba de luz, agua, seguridad o mantenimiento. El total de gastos hasta que se pudo poner fin al contrato por la nueva administración ascendió a 212.350 euros", señala.

"No consta que el pago por el Málaga Club de Fútbol de viviendas para uso particular de los acusados Al-Thani estuviera documentado como retribución en especie o generara un correlativo derecho de crédito para el club o se compensara -con la remuneración que de irregular forma se les fijó a posteriori- debiendo señalarse además que los miembros del Consejo de Administración no tenían reconocido ni se había acordado partida alguna para gasto personal fuera de las dietas para asistencia a las reuniones", resume sobre este apartado de la instrucción el ministerio fiscal.