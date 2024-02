Informe del administrador a la jueza del caso Al-Thani: las cuentas del Málaga

El administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, entregó su informe de rendición de cuentas al juzgado de Instrucción Nº14 de Málaga, al que este diario ha tenido acceso, y que tiene a María de los Ángeles Ruiz González al frente. El abogado, cerca de cumplir cuatro años al frente del club de La Rosaleda por el caso Al-Thani, detalló los ingresos y pagos de la entidad desde su 11º informe -trimestral-hasta el actual, el 15º.

Cobró más de un millón de euros en concepto de traspasos de jugadores, cesiones y mecanismo de solidaridad. Casi 500.000 euros en concepto de patrocinios. Ingresó también más de 720.000 euros en ticketing, más de 300.000 en taquilla y algo más de 540.000 en venta retail.

Asimismo, recibió ligeramente más de 150.000 euros de derechos televisivos por parte de la LNFP, 45.000 euros como ayuda al descenso y 1.442.394 euros procedentes del acuerdo suscrito en el préstamo de CVC (Liga Impulso). "Del acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC se siguen recibiendo transferencias según el calendario establecido, como queda reflejado en el apartado octavo", puntualizó Muñoz en su escrito. Paralelamente, la Real Federación Española de Fútbol abonó otros 120.000 euros de derechos audiovisuales correspondientes a la temporada 2023/2024. Y otros pequeños cobros menos destacados.

En el apartado de pagos destaca la salida de 3.000.000 euros en concepto de IPF (Imposición a plazo fijo) - Contrato de depósito bancario. Se produjo un traspaso del club a la Fundación del Málaga relacionado con la construcción de la ciudad deportiva de Arraijanal de 1.961.448,03 euros. Se indica también en el apartado de salarios, indemnizaciones, bonus y primas un gasto de superior a los 1,2 millones de euros. Y más o menos lo mismo, otros 1,2 millones, a proveedores.

En distintos conceptos, la Agencia Tributaria se lleva más de 1,5 millones de euros y la Seguridad Social casi 360.000. El Ayuntamiento de Málaga percibe alrededor de 24.000 euros en un pago fraccionado. Después hay ingresos y pagos menos significativos.

Resumen del último trimestre

El texto indicaba en su primer punto: "En esencia, esta Rendición tratará de resumir lo acontecido en este último trimestre, si bien ciertos asuntos se han informado de forma independiente, dada su relevancia; asimismo, actualizar la información económica y de gestión, así como litigiosa. La base de la labor que desempeña esta Administración Judicial viene a ser similar a lo informado en las diferentes Rendiciones, sin perjuicio de incluir cualquier cambio o novedad relevante que deba conocer este honorable Juzgado al que me dirijo, así como las partes interesadas en el procedimiento, tanto en la forma de desempeño, como en aquellos asuntos vivos que ya han sido informados en su oportuno tiempo. La actividad de la SAD viene a ser la habitual y acorde a la propia de una entidad deportiva, en plena temporada de competición de Liga Nacional".

"Se incide, en que nunca se ha de perder de vista el objetivo de cada actuación, en particular, así como de proactividad en general de esta Administración, que no es más que la de salvaguardar los intereses del Málaga CF, sin entrar a la razón de ningún otro interés que no sea su mejora económico-financiera y solvencia a largo plazo. Dicho sea, que cada acción, incluso, cada omisión si cabe, no persigue más que un único fin deseado: la buena marcha y el interés pleno del club en el desarrollo de suactividad. La presente Rendición abarca el periodo de tiempo que media desde la anterior y XIV Rendición de Cuentas hasta la fecha actual", relató en el escrito a la jueza Ruiz González.