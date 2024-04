Lista de convocados del Málaga CF ante el Atlético de Madrid B

Como en cada jornada de visitante, el Málaga CF anunciaba la lista de convocados antes de partir a Madrid, partido ante un rival indescifrable como el Atlético de Madrid B. Hay buena dinámica con la enfermería, para lo que ha sido el transcurso de la temporada. No viajan Einar Galilea, lesión de bíceps femoral que ya le dejó fuera ante el Ceuta, tampoco Juan Hernández, con poco peso en el equipo blanquiazul el extremo murciano. la lista de bajas, se une Haitam lógicamente. Se parte a la capital sin excusas, ya dio un toque Pellicer la pasada semana a los no habitual. Al Málaga le urge subir el nivel en las próximas semanas.

El Málaga CF se entrenó en La Rosaleda. En torno a las 10:30 horas, los jugadores han saltado al césped para completar una sesión en la que, tras el calentamiento, han realizado labores tácticas y estrategia.

La lista de convocados

Alfonso Herrero, Carlos López, Carlos Puga, Jokin Gabilondo, Diego Murillo, Nelson Monte, Juande, Moussa, Dani Sánchez, Víctor García, Manu Molina, Genaro, Ramón, Juanpe, Aarón Ochoa, Dani Lorenzo, Luca Sangalli y Aarón Ochoa, David Larrubia, Javier Avilés, David Ferreiro, Dioni y Roberto Fernández.

𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 📋Lista de 2⃣3⃣ jugadores para el partido de mañana en el Cerro del Espino.🔗 https://t.co/5H2GSXLszs#AtletiBMálaga pic.twitter.com/xqKrqvUWCR — Málaga CF (@MalagaCF) April 13, 2024

Pellicer y algunos nombres propios

Suele pararse en algunos nombres propios Sergio Pellicer en sus ruedas de prensa previas a los partidos del Málaga. Hay algunos que salen de su cosecha. Otros vienen por las preguntas que recibe. Es habitual que uno de estos sea el de Ramón Enríquez. Y más ahora que ha vuelto a poder estar disponible. “Va a poder tener minutos. La semana pasada calentó. El lunes no pudo entrenar. Los que estamos dentro sabemos la realidad. Esta semana la ha hecho completa exceptuando el lunes. El otro día no estaba para participar. Esta semana sí que está. No para salir de inicio, pero sí pada ayudarnos dependiendo del plan de partido”, comentó el de Nules.

Del centrocampista de Órgiva a Dioni Villalba, que no está terminando de encontrar su sitio. "Nos va a aportar lo que tiene, experiencia, saber jugar esos partidos, que no le quema el balón, personalidad, sobre todo en la zona de finalización. A veces juega más y otras juega menos. Dioni tuvo un golpe un día que fue titular ante el Intercity, pero le veo perfectamente. Tengo seis centrocampistas también que pueden jugar de segundo punta, depende del partido", aseguró Pellicer.

De Carlos Puga. "Esto no va a la carta. Aquí no se elige cuando se quiere jugar. No escuché esas palabras de Puga que prefiere jugar en Córdoba de inicio y firmar la victoria sin jugar en Madrid”.

Sobre Aarón Ochoa. "Víctor ha hecho una semana muy buena. Me preguntáis por lo que no juegan, pero nadie me pregunta por Aarón, canterano y patrimonio del club, que lo hizo muy bien. Murillo compitió muy bien y Ochoa lo hizo excepcional, el tiempo hablará por sí solos. Es un tiempo en el que habrá oportunidades para todos. Cuando uno juega puede romper la puerta. Los buenos futbolistas los vemos todos, no hace falta ser un experto. Yo no castigo a nadie. Esto es trabajo y tratamos de poner el mejor equipo. Hay entrenadores de mucho más nivel que yo que siempre dicen que hay que dejarse algún titular en el banquillo”.