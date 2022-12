Llamamiento del vestuario del Málaga CF a la afición con vistas al derbi andaluz

El Málaga CF lo intentó hasta en final en el Ciudad de Valencia, pero no pudo ser. Se corta la racha positiva del combinado de Martiricos. Cinco puntos consecutivos es lo máximo que ha logrado sumar el equipo de Pepe Mel en estas últimas tres jornadas, dos empates y una victoria. Sin embargo, los esfuerzos del conjunto blanquiazul no fueron suficientes para vencer al Levante. Así lo explicó Alfred N'Diaye en la zona mixta: "Hemos trabajado mucho, lo hemos intentado, hemos tenido muchas ocasiones pero no hemos podido marcar. Hemos jugado ante un muy buen equipo y si no consigues marcar es complicado".

Por su parte, Alberto Escassi fue más profundo en su reflexión postpartido: "Dentro de que hemos perdido y tenemos esa necesidad urgente de sumar de tres en tres, creo que debemos quedarnos con las cosas positivas. El equipo se ha dejado el alma, a nivel defensivo hemos estado muy bien, sobre todo ante un Levante en su casa. Recuerdo el larguero de la primera parte en una falta que han tirado y ya el gol".

Parecía que el equipo se empezaba a concentrar y por lo tanto estaba ganando confianza en defensa, aunque una desconexión fue la protagonista del gol granota. El centrocampista malagueño fue claro: "Es un despiste nuestro, no lo podemos permitir, pero al final termina en un remate de ellos que no sé cómo rematan que da en el larguero y le cae a la cabeza de Iborra. En ese punto de la temporada estamos, donde cualquier fallo o falta de concentración nos está penalizando".

A pesar de la derrota Escassi fue optimista: "Si sacamos las cosas positivas, el equipo ha tenido la ocasión de Rubén en la primera parte, luego el gol anulado, la última de Loren, dos tiros de Issa Fomba, pero ahora mismo mandan las áreas y nos están castigando mucho. Hay que seguir trabajando, mirar las cosas positivas y corregir las negativas cuando antes". N'Diaye añadió: "Tenemos un partido el jueves, no tenemos tiempo para llorar, debemos recuperar y trabajar para estar frescos para el jueves. Además, es un derbi y necesitamos los puntos".

Ambos jugadores mandaron un mensaje a la afición para que llenen La Rosaleda en el derbi andaluz de este jueves a las 21:00 horas ante el Granada: "Es una final, son tres puntos que deben quedarse en La Rosaleda como sea. La afición se lo merece, siempre está con nosotros a pesar de la situación. Sólo tenemos palabras de agradecimiento por todo el apoyo incondicional que nos dan, pero es un partido muy importante y espero que la gente esté ahí animando al equipo porque lo necesitamos muchísimo y para nosotros los tres puntos son vitales".