El "Lopera" de Braga, escollo en la venta de Horta al Benfica

Con todo aparentemente en calma, gran parte de la atención se dirige a Portugal y la situación de Ricardo Horta, cuyo fichaje por el Benfica supondría un ingreso extraordinario para el Málaga CF. El mayor escollo es el presidente del Sporting de Braga, donde juega el internacional luso. António Salvador, un mandatario a la antigua usanza y pertinaz, al modo "Lopera", aludió Duda en Área Malaguista.

Llegan informaciones desde el país vecino acerca de una nueva propuesta lisboeta que alcanza los 12 millones de euros. Sin embargo, también se ha conocido que a día de hoy el presidente del Sporting de Braga ha trazado una línea roja para el traspaso de Ricardo Horta en 20 millones de euros.

El Málaga sigue a la espera y podría llevarse casi la mitad del total de la operación que se ejecute. En principio, parece además que no está en disposición el club portugués de tomar esa postura al existir un matiz que obliga a aceptar ofertas a partir de cinco millones de euros.

“Ya jugaba bien en su tiempo, tenía 20, 21 años me parece y jugó, pero aquí para la gente joven en ese tiempo no era fácil. Yo he visto a La Rosaleda pitándole, pero pitándole. Los tiempos que necesitaba el Málaga no eran los mismos que necesitaba Ricardo. Con años, creo que son siete en el Braga en los que la está reventando, lleva tiempo a un nivel muy alto”, argumentó Duda en 101V.

Fue quien mejor definió a António Salvador: “Jodido, con perdón. Es difícil. Es un Lopera. No es fácil para el Braga tomar esa decisión debido al contrato que tienen entre Sporting, Jorge Mendes y el Málaga. Y está el jugador deseando irse porque es del Benfica. El mejor posicionado es el Málaga, ni Mendes ni Braga".