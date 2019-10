A Lorenzo González le cambian de selección en 24 horas

Hay una historia muy curiosa con Lorenzo González como protagonista y que se ha producido en apenas 24 horas. El Málaga recibió un mail por parte de la federación del país helvético en el que se comunicaba de manera oficial su convocatoria para jugar con la selección sub 21. Sonaba bien, casi a premio, porque la última vez que hubo fecha FIFA se tuvo que marchar con la sub 20 (a pesar de los esfuerzos por retener al futbolista y que pudiera sumar ante el Cádiz). Pero todo ha cambiado en un día.

Suiza hizo pública la convocatoria de su combinado sub 21 y en la imagen no se encontraba el delantero del Málaga. Según palabras del propio jugador, no es una praxis novedosa. Cuenta a modo de anécdota que es normal que se haga una preconvocatoria pero que finalmente haya jugadores que en lugar de seguir con la sub 21, si la edad lo permite, bajen a otras categorías inferiores.

Así que el Málaga corrigió la nota del día anterior y publicó los nuevos compromisos de Lorenzo con Suiza sub 20. El punta, según se informa desde Martiricos, tendrá doble cita. El jueves 14 de noviembre se desplazará a Polonia, donde la espera la selección local. El lunes 18 le tocará desplazarse a Italia, donde le espera la escuadra azzurra.