El Lugo no se rinde y planteará batalla al Málaga

El entrenador del Lugo, Íñigo Vélez, analizó la situación a la que llega su equipo -casi sin opciones de permanencia- al enfrentamiento contra el Málaga en el Anxo Carro: "Vamos a competir con la máxima ilusión, pese a las circunstancias. Trabajamos para ganar, focalizamos en la semana, y tenemos unas ganas tremendas de ganar. Sabemos los errores que cometimos, y el equipo entrena en busca de su mejor versión. Buscamos mejorar los automatismos de cara a tener oportunidades. Aquí priman los goles, lo sabemos, y tenemos que crecer ahí. El Málaga CF viene de ganar, lo sabemos, pero sólo nos fijamos en nosotros mismos. Queremos ganar por el club, por la afición, por todos. Necesitamos conseguir ese triunfo que se resiste tanto. Nos enfocamos en nuestro trabajo"

"Vamos ambos equipos con la única intención de ganar. Sabemos que tienen un equipo de grandes jugadores que, por situaciones, están más abajo de lo esperado. Tienen grandes virtudes, y necesitamos hacer un gran partido para vencer", continuó explicando el técnico, que añadió: "Me gusta tener al mayor número de jugadores disponible. Afronto cada partido como si fuera el último. Manu pudo ayudarnos, lo vi importante para el último compromiso. Esperamos contar con casi todos de cara al domingo".

Sistemas en el Lugo-Málaga

"Sabemos cuál es la situación, lo importante es enfocarnos en el rival y en el trabajo. Es una situación muy jodida, que nos acerca al descenso, pero vamos a dar todo para lograr una victoria que nuestra gente merece. Sobre todo, nuestra afición. Sabemos la dificultad de la situación, independientemente de lo que digan las matemáticas vamos a seguir trabajando con todo lo que tenemos. Puede ser un partido en el que los dos sistemas se emparejen. Manejamos alternativas, buscaremos la mejor estructura, aquella que mejor resultado pueda darnos. En el inicio, siempre arrancamos con línea de cinco y vamos adaptando al partido"

"Vamos buscando un planteamiento que se adapte a las diferentes circunstancias que aparecen en el partido. Juanpe está entrando en los entrenos y trabajando con el equipo, pero no estará para este domingo. Es un jugador importante y deseamos que esté listo lo antes posible. La gente joven tiene que sumar minutos, independientemente de la situación del filial. Están trabajando con nosotros, y si tienen opciones de participar, podrían venir convocados. Entiendo desde el principio la dificultad de la situación. El escenario cada vez está más complicado, pero me ilusiona el trabajo y la preparación de cada partido. El año no ha sido positivo para nadie, está claro", siguió.

"Seguro que hay muchas razones para la situación, pero hay que seguir dando el máximo. Por respeto al equipo, al club y a la afición, no vamos a dejar de pelear. He vivido un descenso, y al año siguiente, un ascenso con el mismo equipo. Si se da esta situación, hay que trabajar con una idea. Estamos en una situación límite, la permanencia es complicada. Si descendemos, hay que trabajar para ilusionarse de nuevo. Si se da esta circunstancia, todos los escenarios deben estar trabajados. Creo que el club lo hace. Es diferente al papel que debe desempeñar un entrenador, en ese aspecto hablamos de una planificación del club", finalizó.