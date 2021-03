Luis Carrión: "El Málaga gana cuando está bien y cuando no, compite"

Luis Carrión tiene claro qué debe hacer su equipo si quiere revertir la dinámica y vencer a un equipo como el Málaga de Sergio Pellicer. El técnico de los cartaginenses ve "rabia" en sus jugadores por el último resultado y la situación en la que llegan, inmersos en el descenso y con la necesidad creciente de ganar.

"Hay rabia en el equipo porque a nadie nos gusta vernos así. Somos los primeros críticos con nosotros mismos y no estuvimos a la altura del partido", dice Carrión tras la derrota ante el Albacete, que llegaba colista: "Por eso creo que ante el Málaga no se va a ver un equipo así. Los primeros días estábamos jodidos. Era una muy buena oportunidad de conseguir tres puntos y no dimos el nivel. Luego nos hemos preparado bien para este partido. Sabemos que hay que ganar y seguramente veremos las cosas diferente".

El entrenador del Cartagena eleva la importancia del partido del Málaga y la exigencia de sumar de tres en tres: "Creo que tenemos que hacer bastantes cosas mejor. Tenemos una oportunidad importante mañana en la que ganando todo lo veremos mejor. No creo que se repita la imagen de Albacete. Los jugadores han visto los errores. Es un partido diferente y sabemos de la importancia. Tenemos que conseguir los tres puntos sí o sí".

Del Málaga, Carrión asevera que "es un equipo que llega en una buena posición en la tabla" y que "ha ganado cuando ha estado bien y, cuando no lo ha estado, ha competido". "Tiene sus puntos débiles y vamos a pelear por conseguir los tres puntos", resalta el técnico que ve claves en este partido para su equipo "ser mejores y más competitivos, tenemos que creer que vamos a ganar y que lo vamos a conseguir. Soy optimista y no me planteo una derrota. Nosotros vamos a ir a por los tres puntos del Málaga y cuando pase este partido iremos a por los del Zaragoza, y luego a por los tres del Alcorcón".