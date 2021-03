"Somos los más humildes de la categoría pero tontos no somos", esa fue la punzante frase con la que Sergio Pellicer quiso perder "respeto" por lo vivido el pasado fin de semana ante el Tenerife. No hizo alusión a la decisión arbitral que le costó perder dos puntos al Málaga, no hizo falta. Al entrenador se le notó muy molesto con lo sucedido y con ganas de manifestar ese sentir tras algo menos de una semana de lo sucedido.

"El otro día me sentí indignado cuando llegué a casa porque nos estamos jugando la vida nosotros, el Cartagena y todos los equipos", era la frase que servía como antesala a ese malestar de Pellicer: "Somos los más humildes de la categoría, pero tontos no somos. Podemos parecerlo pero tontos no somos. Es un respeto por historia al Málaga y respeto a toda la competición y todos los equipos. Estamos entrando en un juego peligroso que no debe de ser. Venimos de dos partidos con unas situaciones las cuales han hecho que quizá no tengamos algún punto más. Un respeto al trabajo que hacemos, a la afición y la historia del club".

No fue ninguna pregunta directa durante su rueda de prensa, sino que vino a raíz de las últimas declaraciones de Javier Tebas en Málaga con el club en el foco: "Todos los datos económicos que se puedan dar van en función de la clasificación del equipo. Si estuviéramos como nuestro próximo rival la situación no sería buena, sería mala o dramática. Lo más importante es el tema deportivo, que va unido y ayuda a que el económico sea bueno. Lo primordial es el campo. El equipo está trabajando todos a una".