Luis García: "Es raro que el Málaga esté ahí abajo"

Luis García, entrenador del Alavés, tiene máxima exigencia en La Rosaleda después de tres derrotas consecutivas que han sacado al equipo vitoriano de la zona de ascenso directo después de una racha tremenda. Para ello le pidió a su equipo una actuación “perfecta” ante el Málaga CF. “Nos merecemos terminar el año bien, los últimos dos partidos no hemos estado a nuestro nivel. El equipo está enchufado y vamos a ver si somos capaces de terminar el año en positivo”, declaró el técnico del equipo vasco.

“Es el momento de cambiar la dinámica, tenemos que recuperar sensaciones. No es normal que llevemos en contra siete goles en tres partidos, hay que ser más estables otra vez y volver a esa senda porque así volverán las victorias”, decía el entrenador sobre su equipo, al tiempo que, como todos los rivales, mostró su extrañeza por la situación que atraviesa el club de Martiricos: “Ves los jugadores que tiene el Málaga y es raro que estén abajo, cualquiera que entienda de fútbol y que analice ve que tiene un equipo hecho para jugar el play off, tenemos que hacer las cosas bien para poder puntuar. Pero es el momento de dar un golpe sobre la mesa y decir que hemos vuelto”.

En cuanto al estado anímico del Glorioso, el técnico madrileño se mostró confiado en la actitud de los suyos. “Este equipo tiene que hacer las cosas perfectas para poder ganar, esa es nuestra exigencia y nuestra mentalidad. Todo el mundo se tiene que sentir importante y útil, tenemos que recuperar la mejor versión como equipo y en el plano individual”, declaró Luis García.

El técnico explicó que no cuenta con Sylla, un jugador que en su día estuvo en la órbita del Málaga, hace dos temporadas, y acabó recalando en el Girona y ahora en Vitoria: “Lo de Mamadou es una situación muy clara, es una mala utilización de cómo tenemos que hacer las cosas; el cuarto árbitro tiene que pedir que avisen la jugada y no decirle al árbitro que le expulsen directamente porque el VAR, si lo ve, no llama al árbitro porque es un empujón sin más”.

Como sucede en el Málaga, el mercado de invierno será clave en Vitoria y se pondrán manos a la obra tras la eliminatoria ante el Mérida en la Copa. “Todos los equipos pueden mejorar y nosotros también. Hablaremos bien en la semana de vacaciones, el club está peinando las zonas en las que podemos dar un paso hacia adelante pero mi trabajo como entrenador es sacar el máximo rendimiento. En todos los equipos que he estado hemos firmado jugadores durante el mercado de invierno”, concluyó.