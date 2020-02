Luis Muñoz fue otro de los protagonistas tras el partido. El canterano fue el comodín que usó Pellicer cuando se lesionó Juankar y el equipo se desdibujó sin él en el centro del campo. "Nos vamos jodidos, siempre queremos ganar, somos valientes y vamos siempre a por los tres puntos", recordaba el ayer improvisado lateral: "Ellos supieron cogernos a la contra. Fueron saques muy rápidos, a la contra y a la espalda. Tenemos que contrarrestarlo, seguir trabajando".

"Empezamos bien. Tuvimos dos o tres claras. Yo casi canté gol. A veces llegas y perdonas. Ellos llegaron y la metieron. A la contra nos podían hacer daño y así fue", repasaba el canterano que lanzaba un mensaje de unión para remar todos a una: "Todos sabemos que los que estamos tenemos que sacar esto adelante. Los que estamos aquí tenemos que unirnos para salvar la categoría y luego a pensar en otra cosa".

Sobre sus minutos como lateral, Luis se rendía a las decisiones de Pellicer: "El míster tomó la decisión porque no había otro jugador. Estamos para ayudar al equipo. Si el míster decide eso yo hago lo que él diga". Sobre su ahora posición, como pivote recordaba: "Es una posición en la que me encuentro muy cómodo. El que me conoce de ahora se cree que no jugué mucho de pivote pero sí lo hice. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible siempre".

"Estábamos en el vestuario hablado de las situaciones. Tenemos que dar la cara. En La Rosaleda tenemos que lograr los tres puntos por las buenas o las malas", apuntaba el malagueño que pedía "borrón y cuenta nueva" para el próximo duelo en La Rosaleda.