Luis Muñoz y la clave de no parecer una Cenicienta

Luis Muñoz es uno de los jugadores más importantes de este Málaga. Ya luce galones dentro y fuera, donde cada vez maneja mejor el mensaje que quiere transmitir. Lo demostró en una entrevista en SportDirect Radio, donde dio algunas claves de lo que le sucede al conjunto blanquiazul a nivel de resultados. La imagen de club destrozado y equipo en construcción puede que favoreciera a los de Pellicer, que comenzaron a volar alto y pusieron en alerta a sus rivales.

"Pienso que no ha cambiado nada, empezamos muy bien y con ambición, pero los partidos cada vez son mas complicados. Al principio nos veían como un equipo débil y viendo cómo corríamos y luchábamos, nos respetaron más después de eso. Si miras la tabla, está todo muy ajustado y cada partido es fundamental. Lo importante es saber competir y nunca rendirte, con una victoria cambia la dinámica. Tenemos que corregir esos fallos y si lo solucionamos seremos un equipo mucho más duro", apuntó el canterano.

"Queremos ir a ganar desde el principio y la gente sabe la presión que tenemos en casa. Nos pasa factura la ambición de querer los tres puntos, de ir muy rápido desde el principio. Estamos teniendo mala suerte. Muchas veces no es el buen juego o tener ocasiones, sino meter las ocasiones que tengas. Estamos jugando con la presión de querer ir muy rápido y pienso que tenemos que tener mas paciencia", añadió a las claves de la situación presente.

Acerca del encuentro ante el Rayo: "Va a ser un partido complicado, tienen buenos jugadores pero estamos preparándolo bien. Hemos visto videos de como atacarles, como defender y creo que lo hemos preparado muy bien. Nosotros queremos salir a presionar arriba y conseguir la victoria porque lo deseamos desde la derrota con el Zaragoza, hay que intentar sumar de tres para mantener el colchón con el descenso. El planteamiento será parecido, peor lo importante es salir con ganas".

Sobre su estado físico (hay que recordar que se perdió la pasada jornada por lesión), apuntó: "No pude acudir por un plantillazo en el pie a última hora, pero esta semana ya he entrenado desde el miércoles y me encuentro muy bien".