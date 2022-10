Lumor: "El Málaga CF es uno de los grandes de España"

Suscitaba más interés lo que tuviera que decir Manolo Gaspar que el propio protagonista del día, Lumor Agbenyenu. Pero el último fichaje del Málaga también se presentó en sociedad y dio alguna breve pincelada de lo que espera aportar. "Para mí es uno de los mejores clubes, la ciudad es muy bonita, la gente, el grupo que tenemos... estoy muy contento de cómo va todo. El Málaga es uno de los clubes más grandes de España, histórico, me encantaba la idea de estar aquí. Cuando salió la oportunidad, quise venir”, relató ayudado por un traductor que el club invitó para facilitar la comprensión.

El jugador entiende bastante del contenido de lo que se dice pero le cuesta algo más expresarse en español, pero de cualquier manera pareció ser alguien parco en palabras. Lumor lo que quiere es jugar: "Sí, estoy listo, muy, muy preparado para dar todo lo que pueda y ayudar al equipo a hacer un buen papel. El entrenador me ha dado su confianza. Tengo mucha experiencia jugando en equipos como el Málaga. Es un orgullo para mí que un equipo así me dé la oportunidad, estoy preparado para empezar”.

Optimista es, no hay duda de ello. Estando el equipo como está, sigue soñando en grande: “Creo que Málaga no está bien pero la gran verdad es que el Málaga no tendría que estar en Segunda División, ha empezado esta temporada no muy bien pero desde ahora vamos a dar todo lo que podamos para intentar llevar al equipo al play off y a donde merece estar que es la Primera División”.

Lumor cuenta con su experiencia en el Mallorca, donde conoció el fútbol español: "Fue top jugar con Mallorca, de los mejores en los que he jugado y disfruté mucho del tiempo allí". Luego le llegó una travesía extraña: "A veces el fútbol es así, das lo mejor de ti pero las cosas no salen y cambian. De una temporada mala puedes pasar a una buena, pero estoy muy contento de estar aquí”.