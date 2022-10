Manolo Gaspar: "Es el momento de estar unidos, hablar poco y demostrar mucho"

Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga CF, atendió a los medios de comunicación después de la presentación de Lumor como nuevo jugador blanquiazul. Esperó a que el futbolista respondiese a las cuestiones planteadas antes de abordar la situación deportiva y cuáles son los planes de futuro inmediatos.

“Lógicamente preocupados, como la afición, no hay manera otra de estar, haciendo mucha autocrítica, analizando las cosas que se han hecho pero manteniendo un equilibrio dentro de la situación, porque no es fácil y no era espera por nosotros. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para salir adelante”, comenzó Manolo Gaspar, que pronto asumió responsabilidades: “Si supiera exactamente la soluión, la ejecutaríamos, pero estamos en el punto en el que estamos, confío mucho en la plantilla que se hizo. Lógicamente hay que hacer retoques porque este entrenador que tenemos ahora ve el fútbol diferente a como habíamos planificado al principio. Peor ahora lo que está en nuestra mano es estar unidos, hablar poco y demostrar mucho, eso es lo que está en nuestra mano”.

José María Muñoz también habló ante los medios recientemente y dejó su impresión de lo que sucede. El director deportivo lo ve diferente: "Discrepo con José María e intento hacérselo ver con mis argumentos. No entramos bien en la competición, habíamos hecho una hoja de ruta y una plantilla para ello. Luego se han dado circunstancias que tú no puedes dominar. Teníamos las expectativas altas y no hemos estado a la altura de ellas. Ahora hay algo más de equilibrio que al principio, pero la dinámica es complicada y hay que salir de ahí mejorando las sensaciones, intentando corregir los errores que estamos teniendo. Cuando un equipo está así, los pequeños detalles se vuelven todos en contra. Ha venido todo un poco atropellado, no es la situación que esperábamos pero es la que nos ha tocado vivir”.

De fichajes, lo que todo el mundo imaginaba, los objetivos están en las bandas: "Lo ha dejado claro en todos lados Pepe. Estamos buscando jugadores que nos den esa amplitud por fuera. Al principio de temporada, cuando planificamos por la manera en la que íbamos a jugar, teníamos jugadores por dentro, con buen pie y sólo dos extremos. Necesitamos recambios para esos extremos porque es la solución a las carencias que tenemos, que nos den amplitud. Pero hay equipos con extremos que ganan y pierden. Tenemos que sacar máximo rendimiento a lo que hay y cuando tengamos la oportunidad, buscar nuevos recambios”.

Manolo Gaspar insistió en asumir su cuota de responsabilidad: “José María sabe perfectamente cuál es mi situación, él y yo tenemos un ida y vuelta muy bueno, mucha confianza por todo lo que hemos pasado. Gran parte de la responsabilidad es de la parcela deportiva, por lo tanto es mía y lo asumo como tal. Intento mantener el equilibrio en todo momento, lo que no voy a hacer es abandonar el equipo cuando peor está, eso no va con mi personalidad. Asumo mi responsabilidad, prefiero que la crítica, los cánticos y lo que se genere se dirija a mi persona y no al grupo, que lo que caiga, me caiga a mí. No es cómodo pero estoy preparado porque va con el cargo. Asumí el reto hace tres año sabiendo que esto podía pasar. Lógicamente yo no voy a ser un problema para José María y mucho menos para el Málaga. Porque José María está aquí de manera transitoria, pero el club, el Málaga, es lo que queda. Nunca he sido un problema para el club y ahora no va a ser distinto”.