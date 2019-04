En la sala de prensa hay mensajes interesantes en esta semana. Este miércoles le tocó el turno a Adrián González. El centrocampista madrileño, copichichi del Málaga, habló largo y tendido y tuvo un capítulo troncal con el cambio de entrenador. Celebró el primer partido de Víctor respetando mucho en sus palabras a Juan Ramón Muñiz, al que agradeció su trabajo.

"Sucede en todos los sitios, cuando llega una persona nueva que manda se mueve el árbol, se generan nuevas ilusiones para todo el mundo. A uno se le ponen las orejas tiesas porque lógicamente tiene que coger rápido conceptos e ideas de un entrenador nuevo y eso al final ayuda a limpiar la cabeza, tener ideas nuevas e intentar llevarlas a cabo. Ese movimiento hace que todo se active e intente dar su mejor versión para ganarse el puesto otra vez", explicaba con sinceridad Adrián.

¿Qué cambia entre Muñiz y Víctor? "Obviamente son entrenadores distintos, cada uno con sus ideas", razonaba el madrileño, que mandaba un mensaje muy elegante al destituido técnico: "Ya no está Muñiz, en el plano personal quería darle las gracias tanto conmigo como con el resto de la plantilla. Llegó al club en un momento complicado, supo renovar todo esto. Puso los pilares fundamentales para que a día de hoy podamos seguir vivos intentando conseguir el objetivo. Ha llegado Víctor, con nuevas ilusiones e ideas, ha entrado bien en el equipo, la respuesta de la plantilla ha sido muy buena. El grupo es muy comprometido y trabaja muy bien día a día. Ha sido clave para que su llegada haya sido buena".

"Seguramente se haya sido injusto con Muñiz", respondía Adrián cuando se le preguntaba por esa situación: "Esto viene marcado por los resultados. Hay que valorar una parte del trabajo del mister de principios de temporada, muy bueno. Las expectativas no eran buenas y no rodeaba un buen ambiente en el plano deportivo. Y con él fuimos un equipo, sólido y que sacaba los partidos. Un equipo que no bajó del sexto puesto, que te da la oportunidad de seguir peleando después. Y eso hay que valorarlo. Desde dentro lo hacemos. Entendemos todo lo que se produce cuando no llegan los resultados y estás intentando luchar por las dos primeras plazas. Eso hay que entenderlo, es parte del fútbol. Hay un nuevo entrenador y vamos a trabajar con el mismo compromiso. Seguro que salen las cosas bien. El equipo ha asimilado bien el cambio, se ha puesto a trabajar rápido".