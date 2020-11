El debut de Joaquín Muñoz con la elástica blanquiazul se está haciendo de rogar. Una lesión le ha mantenido apartado del grupo desde que se hiciera oficial su fichaje en el último día de mercado, otra cuestión que se hizo de rogar y que el extremo llegó a ver negro: "El último día pensaba, sinceramente, que no se podía dar y lo pasé en casa tranquilo. Sinceramente te digo, pensaba que no iba a salir. Entonces me llamaron a eso de las once, yo estaba pendiente al móvil por si salía cualquier cosa y me llamaron y estaba preparado para salir escopetao".

Lo cuenta en una entrevista en BeSoccer, donde reconoce que se ve ya apunto para estrenarse este domingo ante el Sabadell: "La última palabra la tienen los servicios médicos, pero yo me veo bien. Espero que en estos días pueda hacer una sesión completa y pueda estar disponible". No ha sido una recuperación fácil, algo lenta, pero ya la ve "totalmente curada y hemos decidido tirar para adelante".

Cuestionado por su estilo y qué tipo de jugador es, Joaquín recurre a la comparación con un sevillista e internacional español: "Me suelen comparar mucho con Jesús Navas, estilo extremo de los de antes de uno contra uno poner y centros y de los que van quedando menos a día de hoy". Además, añadía: "Soy un chico eléctrico, trabajador, fuerte en el uno contra uno. Yo creo que esas pueden ser mis virtudes. Soy un jugador bastante rápido".

El malagueño quiere jugar donde sea "mientras puede tener minutos", no quiere decir una posición concreta donde prefiera jugar pero apuna que está "acostumbrado a jugar por fuera", pero que también "jugaba de mediapunta e incluso de 8. Me amoldo a lo que pida el míster".

Su sorpresa con Caye

"Pues que quieres que te diga. De los que más me ha sorprendido, Caye. Me sorprendió porque, en mi época del Atlético de Madrid, jugamos el play off de ascenso a Segunda y yo seguía al Recreativo de Huelva. Veia a Caye, que era delantero del Recre en ese momento, y decía: 'Este chico es muy bueno. Es un delantero muy bueno y me encantaría jugar con él'. Yo decía: 'Es una bomba'. Y qué casualidad que, dos años después, me lo he encontrado aquí. Y me sigue pareciendo que es un jugador muy, muy top. Y se lo he dicho a él, porque me parece que es muy bueno. Pero hay compañeros también que se dejan el alma, luchan y trabajan y la verdad es que este Málaga está construyéndose y si todos vamos a una, va a ser bonito este año".

Ilusión por su fichaje

"Es verdad que en otros momentos salió esta posibilidad. Es cierto que la plantearon demasiado tarde porque ya tenía en otros casos cerrada ya mi incorporación a otros clubes y, como ya dije, esta vez no se podía escapar. Estaban ahí desde el principio y ya sabes tú la ilusión para un niño malaguista, criado aquí, entre Miraflores y el Carrefour Rosaleda, que estoy a un minuto del estadio. Era algo importante y muy ilusionante para mí".

Sabadell

"En esta categoría, ni uno es tan bueno por ganar tres partidos seguidos ni es tan malo por perder tres partidos seguidos. El Sabadell no se si llevaba cinco o seis derrotas o llevaba un punto y ha ganado dos partidos seguidos y está arriba. Esta competición, lo bueno y lo malo que tiene es que dos partidos te cambian. Puedes estar arriba y dos partidos te cambian. Hay una diferencia de puntos entre la salvación y el play off de ascenso muy corta. Es cierto que el Sabadell está trabajando bien, como todos los equipos, y viene en una dinámica muy buena, muy positiva. Iremos allí como vamos siempre, con la ilusión de sacar los tres puntos".