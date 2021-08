Brandon Thomas: "Luchar es mi seña de identidad"

Brandon Thomas está siendo uno de los más destacados en este inicio liguero. El fichaje blanquiazul se muestra "contento" ya que está "participando y la gente me está recibiendo con los brazos abiertos", tal y como afirma en Cope Málaga. "Como segunda punta o banda izquierda me siento más cómodo, pero estando en el césped todo me da igual. Con goles, asistencias, que el equipo gane es lo importante. Luchar es mi seña de identidad", recuerda sobre su posición en el campo y su papel en el equipo.

"Llevo años en esto, por cada equipo que he pasado me ha hecho madurar como jugador y persona. Encaro esta temporada con ilusión, con muchas ganas de aportar mi granito de arena", expresa el balear, que recuerdo como fue su fichaje: "Hablé con Jozabed cuando fueron a jugar contra el Leganés y me habló muy bien, que estaba muy contento. Al Málaga le he tenido cariño porque es un histórico. Siempre lo vi con buenos ojos, siempre pensé que me apetecería venir, por la afición, el sitio... El míster y Manolo hablaron conmigo y creí que era una plaza ideal para reencontrarme".

En esta pretemporada ha generado una gran amistad con el canterano Kevin, otro de los destacados en este arranque: "Le tengo un gran cariño a Kevin, ha estado cerca mía, es joven, hay que ayudarlo un poco. Es un fenómeno como persona y más aún como jugador".

Sobre los objetivos del equipo, Brandon lo tiene claro: "Nosotros vamos partido a partido. Sabemos lo que es la categoría, es supercomplicado. Renunciar no vamos a renunciar a nada. Cada partido a ganarlo y que la clasificación nos ponga arriba, para estar a final de año tranquilos y ahí soñar. Hay muy buen bloque, muy buen grupo, buen ambiente con veteranos y jóvenes".

"Es complicadísimo sacar puntos. Todos los equipos igualados, en el primer partido debimos llegar al descanso con diferencia y al final se nos complicó un poco. El cansancio pesa en los primeros partidos. En Ibiza no estuvimos bien y lo hablamos, somos conscientes", reflexiona tras estas dos primeras jornadas, que zanja así: "Hay que mejorar y hacerlo como en la primera parte en el partido de La Rosaleda y después en los últimos 20 minutos en Ibiza. Hay que ser ambiciosos y sumar los puntos partido a partido. Esto es superlargo".