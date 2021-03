A mediados de enero fue operado Iván Calero de su rotura del ligamento cruzado anterior y de la pequeña rotura en el menisco externo. Lo hacía en Madrid, donde ha estado los últimos dos meses de rehabilitación junto a sus familiares más cercanos. La semana pasada, el lateral diestro regresaba a Málaga para iniciar la segunda fase de su recuperación ya junto a los profesionales del club.

"Ya tenía ganas después de dos meses fuera en Madrid. Siempre es grato encontrarte otra vez con todo el mundo, me va a dar mucha fuerza y energía para esta segunda fase. Vamos avanzando según lo estimado, he necesitado mucha ayuda de mi entorno. La mente puesta en recuperar lo antes posible", cuenta el lateral sobre su regreso en una entrevista en 101tv, donde evita ponerse plazos: "Prefiero no ponerme plazos, porque cuando te los pones tienes más problemas de coco. Ves que no cumples el plazo, que la rodilla no responde... Lo mejor es no ponerlo, me gustaría estar para la pretemporada. Cuando mi rodilla responda de la mejor manera será cuando demos el paso con el grupo. Vamos por buen camino".

El madrileño tiene palabras muy positivas para Sergio Pellicer, al que reconoce su labor: "Es difícil hacer lo que hace, con la plantilla que tenemos que no es muy amplia. Está haciendo malabares. Eso hace que cada jugador esté enchufado y aproveche las oportunidades para lo mejor para el equipo".Y es que para el Calero, la clave está ahí, en las oportunidades que da a todos el técnico: "Está dando oportunidades a mucha gente. Creo que el equipo está compitiendo de la forma que todos queremos. Desde casa ves el equipo competir y orgulloso pese a que los resultados no se den. La idea que transmite el míster creo que todos están convencidos de ello, todos vamos en la misma dirección".

"Todos sabemos cuál es el objetivo este año. Todos sabemos por lo que hemos pasado, cuando vinimos lo que había. Hay que tener tranquilidad", apunta Calero sobre las aspiraciones del equipo, donde recuerda: "Hace un mes hablamos del descenso con la mala racha. LaLiga es muy larga, vamos a cumplir objetivos y si nos quedan seis o siete partidos vamos a pensar en qué puede pasar".