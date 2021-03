Fue un verano intranquilo para Luis Muñoz, de muchas llamadas, conversaciones y una larga espera. Todo lo que fue conversando el mediocentro con Manolo Gaspar durante esos meses se acabó cumpliendo, con algo de demora, pero el desenlace fue el mismo: acabó renovando su contrato con el Málaga CF pese a las numerosas ofertas que tuvo encima de la mesa durante ese periodo de tiempo.

El capitán y bigoleador en el último partido liguero ante el Sabadell desveló en 7TV Málaga cuáles fueron algunas de las propuestas de otros clubes que tuvo para dejar Málaga: "Tuve Oviedo, Girona, de un equipo de Francia, también un equipo de Grecia de Primera y también Portugal me dijo algo mi representante. Pero le dije que se centrara en arreglar con el Málaga, que era lo que quería no quería desviarme".

Aquello no fue sencillo para Luis, que destaca que "no fue fácil tomar la decisión por lo que estaba pasando", pero que tuvo claro que "no iba a pedir nada del otro mundo porque sabía la situación en la que estaba el club". "Tenía la cabeza un poco loca, pero quise quedarme aquí en mi tierra, esperar a que todo estuviera en orden para poder firmar aquí. Estaba loco por hacerlo, aquí estoy, quiero seguir muchos años más y ojalá podamos ascender pronto", zanjaba sobre el asunto de su renovación tardía.

Ahora, en un momento de forma dulce a consecuencia de su nuevo rol, se piensa incluso en otra renovación: "Me queda un año, no hemos hablado de nada más. Quiero estar tranquilo, concentrarme en conseguir los 50 puntos y la salvación, y si quieren hablar conmigo yo estoy abierto a lo que haga falta". Sobre su nueva demarcación, en una segunda línea del centro del campo, comenta Luis que está "más liberado, con más espacio y puedo llegar más al área rival" y alaba a Pellicer y su equipo por la idea: "El míster me pide que llegue desde segunda línea, que es difícil detectar para los defensas. Fue una decisión del cuerpo técnico. Venía haciéndolo varias semanas y este último mes venimos en buena dinámica".

"Sabía de su potencial y nos está dando mucho. Los necesitamos. Los bandas deben encarar, ser valientes y él es así. Tiene descaro y es atrevido", habla Luis Muñoz sobre otro malagueño, Joaquín Muñoz, del que habla maravillas: "A los defensas les es difícil contrarrestarlo. Nos está dando mucho y está a un gran nivel. No lo teníamos hablado el gol, le di apoyo a Jozabed entre líneas, me giré lo vi, y como lo veo en los entrenamientos que le gusta a esa jugada sacó un gran centro y pude llegar a ese balón".

Apuesta por la renovación de Chavarría

La lesión de Pablo Chavarría ha sido un mazazo para todos por el impacto del argentino en el equipo. Pese a su grave lesión, el club estudia renovar al futbolista algo que apoya el capitán: "Con los ojos cerrados. Me voy a mojar, ha sido el fichaje que más me ha sorprendido. Escassi también, pero ya lo había visto. Chavarría aporta al equipo cosas brutales, juego, goles, aunque no haya marcado tantos como le gustaría, pero te da un trabajo espectacular y como compañero es de 10, una persona estupenda".

"No nos esperábamos que se lesionara Pablo Chavarría. No es plato de buen gusto para él ni para los compañeros. Como pasó con Calero. Pierdes el día a día, estar con el grupo… Tenía claro que si metía gol iba a sacar su camiseta, porque nos ha dado mucho y nos sigue dando aún ahora. Nos ha dicho que confiaba en nosotros y que íbamos a sacar esto para adelante", concluye Luis sobre la situación del Chavarría, al que el club ya ha encontrado sustituto: Stefan Scepovic.