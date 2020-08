Diego Rivas, secretario general de la AFE, fue uno de los representantes del colectivo que se presentaron este martes en La Rosaleda para tratar con el administrador judicial José María Muñoz el ERE que había presentado el día de antes. "Lo dejamos claro en el comunicado y así se lo transmitimos al administrador por la mañana. Les dijimos que las formas no nos parecieron las correctas ya que muchos jugadores habían aplazado deudas para darle facilidades", explicaba Rivas en Cadena Ser y Cope Málaga, donde intervino: "El administrador dijo que no iba a activar ningún ERE ni herramienta si les hacían el favor. Y luego se han encontrado esto. Imagina el engaño que pueden tener muchos jugadores. Nos sentimos engañados, nos dijo unas cosas y estaba haciendo otras".

"Hay impagos. Hay impagos de la temporada anterior, aparte algunos jugadores de buena fe aplazaron esos pagos, y también hay impagos de esta temporada que acaba de empezar. Todos no han firmado el prorrateo", matizaba el secretario general de la AFE, señalando las vías de las que disponen para denunciar a la entidad si no retiran la propuesta de ERE: "Hay jugadores que llegaron a un acuerdo porque se fiaron de la palabra del administrador, los jugadores dieron facilidades. El administrador les dijo que no iba a activar esta herramienta, que estuvieran tranquilos y que sus contratos se iban a mantener. Y de la noche a la mañana este ERE. Los jugadores tienen la posibilidad de denunciar esas deudas contraídas. Los aplazamientos no, sólo en el caso de que se incumplan las fechas de pago".

Pese a la tensa situación, Rivas apunta a que "el vestuario está unido, a pesar de las situaciones particulares", y asegura que "en el ERE están todos los jugadores que puedan ser inscribibles". También matiza que "las fechas de denuncias de la Comisión Mixta no paralizan el ERE en ningún momento. Los que han firmado el acuerdo del aplazamiento de pago no tienen deuda del año pasado. Y los que no han firmado ese acuerdo son los que pueden denunciar".

Los siguientes pasos, tras el anuncio del ERE, son estos según Rivas: "Crear una mesa negociadora, iremos hablando con el administrador a partir de ahí habrá distintas reuniones y luego a ver dónde llegamos, intentar llegar a un acuerdo. El administrador fue cordial. Diferimos en varios puntos, pero fue cordial. Son treinta y tantos días desde el momento en el que se activa, y pilla de lleno el inicio de LaLiga".

Se podía actuar de otra manera

"Los jugadores se han mostrado en todo momento participativos y proactivos de tomar la iniciativa de llegar a acuerdos y de facilitar al club. Para nada son ellos los culpables, esto viene de una gestión de años atrás. Ellos siguen mostrando una profesionalidad tremenda. Y están haciendo todo lo que está en su mano por sacar la situación. Se sienten defraudados, al igual que me encuentro yo. Estábamos molestos porque pensábamos que iba a haber otra situación y engañados porque pensábamos que se podía actuar de otra manera".

Límite salarial

"El problema del límite salarial, y la inscripción no van a poder hacerla. Estamos en una situación en la que seguramente el inicio de temporada la tengan que hacer estos jugadores".

Sin ERE, no hay denuncia

"Si levanta el ERE quitaremos las denuncias y empezaremos a trabajar. La única solución ahora mismo es que quiten el ERE. Estamos en continuo contacto".