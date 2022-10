Málaga CF - Eibar: Ganar, ganar o ganar (16:15)

Más información 64.5 kilos de aceite de Archidona para Aleix Febas

Solía decir Juande Ramos con obvia elocuencia que los partidos de fútbol se pueden ganar, se pueden empatar o se pueden perder. El pozo de purín en el que se va metiendo el Málaga progresivamente obliga a cambiar el aserto del técnico manchego, ex malaguista en dos etapas distintas. Es ganar, ganar o ganar. Da igual el rival que está enfrente, sea más potente o más flojo en teoría. Está en el primer grupo el Eibar, un equipo con armazón para pelear por el ascenso, del que se quedó a un gol en un infausto partido ante el descendido semanas antes Alcorcón la temporada pasada. Ha mantenido gran parte del bloque y el objetivo es el mismo. Y amenaza (16:15 horas) el estadio de Martiricos.

Pero en el Málaga comienza a no haber tiempo. Ha pasado el primer cuarto de temporada y no queda rastro de la ilusión generada durante el verano con fichajes de campanillas, nombres potentes que parecían despejar los nubarrones de una época en la que el club vivió en el alambre, dependiente de lo que eran capaces de hacer un grupo de jugadores que cobraba el salario mínimo. Ha habido más dinero, más inversión, pero los resultados son peores. Buenos jugadores no aseguran un buen equipo. El equilibrio, los roles adecuados y la compensación son esenciales para la construcción de un bloque ganador, lo que hasta ahora no ha sido el Málaga. Hace demasiado tiempo que no lo es.

Se quitó un tapón que aprisionaba al equipo en el último partido en Málaga, con una victoria ante el Lugo que permitió vencer tras 16 partidos y 11 meses en La Rosaleda. Es un punto de partida que no tuvo continuidad en Oviedo, donde no se jugó nada mal, pero no se tuvo contundencia en las áreas, la verdad del fútbol. Y jugar bien ya no basta, suele ser el camino más corto hasta el triunfo.

En suma, en Segunda hay equipos con aroma de Primera, pero no existen los equipos que son inabordables. No hay tanta diferencia entre Las Palmas y Mirandés, alfa y omega de la tabla de Segunda División. Y no la hay, admitiendo la alta calidad de los jugadores del equipo armero, entre el Málaga y el Eibar. Una tarde de fútbol para almorzar pronto y que no se indigeste la comida en La Rosaleda al aficionado malaguista, que está siendo fiel y leal, pero al que, lógicamente, la paciencia comienza a agotársele. Ganar, ganar o ganar.