Munir Mohand es uno de los jugadores que mejor cartel tiene de la actual plantilla del Málaga. Su condición de Zamora atestigua su buen rendimiento bajo palos este curso pese a las dificultades para la salvación que presentó el equipo. De hecho, se le ha vinculado con pretendientes de categoría superior en España.

Según Fotomaç, uno de los medios deportivos más importantes de Turquía, el Besiktas ha hecho una oferta de un millón de euros por el fichaje del guardameta marroquí de 31 años al Málaga que está a expensas de una respuesta por parte de la dirección deportiva blanquiazul.

El traspaso, según el mencionado medio, podría alcanzar los 1.500.000 euros si el club de Estambul logra clasificarse esta temporada para la Champions League: un bonus de 500.000 euros. Los blanquinegros se enfrentan este próximo martes 25 de agosto al PAOK griego en la segunda ronda clasificatoria del máximo campeonato europeo. De proseguir en la competición y concretarse la operación, la cuantía sería muy importante en el contexto blanquiazul.

El Besiktas está en búsqueda activa de un portero desde que Loris Karius, famoso por sus fallos en aquella final de Champions ante el Madrid, regresara de vuelta al Liverpool tras año y medio a préstamo. El joven canterano Ersin Destanoğlu (19 años) fue el elegido por el técnico Sergen Yalçin desde entonces.

Munir es uno de los jugadores a los que el Málaga ha propuesto una importante reducción salarial para encajarle en la actual situación económica del club y adecuarse al Salario Liga que impone LaLiga, algo ante lo que el jugador ya mostró su disconformidad públicamente: "Es injusto y fastidia. A todos nos gustaría vivir otra situación y que se hubiesen cumplido muchas cosas que se nos prometieron. Se nos está pidiendo mucho sacrificio. No veo lógico que el club le exija a jugadores que se bajen el salario y luego fiche jugadores. Pero son decisiones de la gente que manda en el club".

El guardameta reconoció tener "bastantes opciones" en el mercado aunque dejó claro que su intención es la de continuar: "Para nada me quiero ir, mi primera intención es seguir y me centro en los entrenos porque quiero seguir. El club a mí no me ha transmitido nada y es quien tiene que tomar esa decisión. Yo soy del Málaga y respeto eso al cien por cien".

Desde el club se contempla su salida como una posibilidad, así como la marcha a préstamo de Kellyan ya confirmada; y se manejan diversas opciones para ocupar la portería este curso entre las que están Dani Barrio, por el que existe acuerdo, y Cristian Rivero, por el que el club mostró interés al Valencia y está a expensas de una decisión por parte de su técnico, el ex blanquiazul Javi Gracia.