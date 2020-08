En el Málaga existe gran expectación por la decisión de Luis Muñoz. Ya son públicas las muestras de cariño y deseo de continuidad por parte de Manolo Gaspar y Sergio Pellicer con el mediocentro malagueño, clave en la planificación deportiva de la próxima temporada y una de las apuestas económicas más importantes que pretende hacer el club.

Luis Muñoz reconoció en Ser Deportivos que sus agentes y el Málaga se encuentran negociando aún su posible continuidad, aunque su decisión no se puede demorar más de dos semanas: "Mis agentes están hablando con el Málaga y con otros clubes. Ya saben lo que les he transmitido. A mí me gustaría quedarme aquí, a ver si podemos llegar a un acuerdo. Todo se tendría que ver esta semana y la otra. Tendré que tomar una decisión esta semana o la otra. No puedo estar entrenando a parte tanto tiempo".

El canterano admite que está entrenado en la ciudad con un entrenador personal y que sale a correr por los alrededores de su casa. "Me encuentro bien", apunta, y explica que ha paralizado otras ofertas para escuchar al Málaga, aunque avisa: "Lo principal es que el Málaga puede solucionar los problemas que tiene. Ahora mismo lo que se ve y se dice es lo de bajar el salario, para saber cuál vamos a tener para la temporada que viene. Tienen que llegar a un acuerdo con los jugadores que tienen la ficha elevada".

En términos contractuales es esquivo Luis Muñoz, que carga la responsabilidad a sus agentes: "Ellos vendrán y me dirán 'esto es lo que tenemos, esto es lo que hay y tú tomas la decisión'. Todavía no sé nada, esta semana hablaré con ellos".

Una oferta de Primera y varias de Segunda

El malacitano asegura que hay varios equipos en contacto con sus agentes, como Oviedo y Tenerife, y que existen conversaciones con otro de Primera División, aunque asegura que ha tenido "para poder firmar en otro club durante esta semana y la anterior", pero los ha puesto en espera "para ver qué surge con el Málaga y ver qué pasa".

"Tengo bastantes equipos que me llaman y me preguntan. Que les responda, que me quieren... Pero estoy esperando a ver qué han hablado con el Málaga", destaca Luis Muñoz sobre las conversaciones que aún se producen entre sus agentes y el Málaga.

Orgullo por las palabras de Gaspar

"Luis Muñoz está claro que el Málaga ha hecho un esfuerzo por él, un esfuerzo muy importante. Él lo sabe, él tiene claro también que tiene la total seguridad de que va a ser inscrito, de que va a ser jugador de la primera plantilla y que va a ser una pieza importante para el Málaga", decía durante la presentación Orlando Sá el director deportivo blanquiazul, Manolo Gaspar. Sobre sus palabras dejó constancia el canterano del "orgullo" que es para él que "hablen así de mí".