El Málaga acabó la temporada con el mejor y el peor registro de la Liga Smartbank, quizá los dos parámetros que mejor rigen a un equipo en la competición, los dos relacionados con el gol. Los blanquiazules fueron el conjunto que menos encajó en 42 jornadas (33 tantos), que le valieron el título de Zamora de la categoría a Munir. Al otro lado de la balanza, los tantos que logró el equipo, solo 35, un promedio algo inferior al gol por partido.

La falta de gol fue una constante toda la temporada pasada pero la incorporación de Armando Sadiku sobre la bocina el último día de mercado cambiaría el sino. El albanés hizo 13 de los 35 tantos que logró el Málaga pasada temporada, unas décimas por encima del 37% de los goles del equipo. Una losa demasiado pesada que se pierde esta temporada.

La posición del delantero centro es una de las posiciones a las que más esmero le está dedicando la dirección deportiva de cara a la próxima temporada. No solo por la evidencia actual, que el equipo carece de arietes siendo Adrián el único que ha coqueteado con la posición, sino que también se presenta capital acertar con al menos uno de los que se contrate por la importancia en el resultado.

Las dificultades son las mismas que con el resto de demarcaciones. El club juega a contrarreloj estas semanas en las que aún desconoce cuál será el escenario final en el que se moverá. Qué jugadores continuarán y cuál será el margen económico es aún desconocido y así resulta difícil anticiparse a otros clubes. Pese a ello, como hacen con otros perfiles ajenos a la delantera, ya se barajan algunos jugadores y han llevado a cabo los primeros tanteos.

Uno de los nombres por los que ha preguntado el Málaga es Caye Quintana (un gol en 26 partidos este curso), adelantado por As y que pudo constatar este periódico. Las fuentes consultadas aseguran que fue un simple tanteo ya que el jugador, a préstamo por el Cádiz en el Fuenlabrada, se encuentra en Madrid a la espera de resolver todo el embrollo que rodea a su actual club. Las intenciones del jugador pasan por apurar sus opciones de convencer a Cervera y jugar en Primera. No parece sencillo.

Otra de las opciones que estuvo barajando el club es la del delantero portugués Orlando Sa, de 32 años y 1,88 de altura. El jugador quedó libre tras acabar su vínculo con el Standard de Lieja y, pese a que hubo contactos para su llegada durante algunas semanas, está descartado en estos momentos.

No son pocos tampoco los ofrecimientos que han ido llegando a La Rosaleda en las últimas semanas. Uno de ellos, referente a la delantera, es un viejo conocido de la afición como Jack Harper, que no ha tenido suerte esta temporada con su préstamo en el Alcorcón donde, lesiones a parte, solo jugó 13 partidos, siete como titular, y logró un gol. El británico dejó Málaga rumbo a Getafe el verano pasado a cambio de un millón y medio. Firmó hasta 2024. Tras su paso por Santo Domingo, no parece que vaya a tener oportunidades como azulón y ya se postuló como refuerzo blanquiazul.