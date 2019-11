Gonzalo Crettaz (Buenos Aires, 2000) fue el último canterano blanquiazul que ha hecho debutar Víctor Sánchez del Amo. Le ganó la partida este fin de semana a Kellyan, que fue el titular en los dos últimos envites en los que Munir tuvo que ausentarse por la llamada de su selección. El técnico madrileño dio esta vez la oportunidad al argentino con luces y sombra en un debut marcado por los nervios en el que fue de menos a más tras el 1-0 alcorconés, que valió para que los tres puntos se quedaran en la capital.

No fueron unos primeros minutos de ensueño para Gonzalo que tuvo bastante presencia por la exigencia que requirió el juego del Alcorcón. Ya desde pronto tuvo que estar bien atengo por un pase bastante arriesgado de Luis Hernández dentro del área que obligó al argentino a despejar a bocajarro ante la presión de los capitalinos.

Instantes después llegaría la acción que provocaría el córner que acabaría en el 1-0. Un disparo desde la frontal, algo centrado, no logró blocarlo Gonzalo, que permitió a Harper agarrar el rechace para disparar, aunque se repuso bien el meta tapando el disparo del ex canterano, mandándola al saque de esquina. De ahí saldría el centro que permitiría rematar a David Fernández, ante la inoperancia de Diego, haciendo el primero, balón al que no llegó el argentino.

A Gonzalo le pesaron sus nervios. Era su debut, su primera vez defendiendo la portería en un partido profesional, algo que empequeñece y hace dudar. En otra buena ocasión de los locales, con Stoichkov intentando una vaselina ante la salida del argentino que éste evitó metiendo el puño y mandándola a saque de esquina –éste sin consecuencias–.

En la segunda parte, con el dominio del Málaga por las exigencias del guión con ese 1-0 en contra, la participación de Gonzalo quedó en un segundo plano. Poco más se pudo ver del canterano en los siguiente 45 minutos, que estuvo algo más tranquilo cuando conectó con el esférico. Primero de muchos para el argentino con la elástica blanquiazul.

Víctor, tras el partido, dejó algunas palabras sobre Gonzalo en sala de prensa, alabando su aportación en su debut: "Mucha seguridad, buenos blocajes. Ha hecho un gran partido y por eso le hemos dado la oportunidad. Él y Kellyan tienen características para suplir a Munir".