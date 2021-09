El objetivo no es la permanencia

José Alberto, como reconoce Manolo Gaspar, no era un entrenador que estuviese en las quinielas de todos para tomar el control del Málaga CF esta temporada, pero sí en algunas como la suya. Fue la primera opción para el director deportivo blanquiazul como ya aseveró en ocasiones anteriores. Su confianza en el técnico y el equipo que ha confeccionado codo con codo con él es total, hasta él tiene la ilusión disparada.

"El equipo creo que tiene un amplio margen de mejora. Creo que lo vamos a conseguir. Estamos demostrando que con un nivel normal competitivo le vamos a poner cara la derrota", explicaba Gaspar en una entrevista en Área Malaguista, donde confesó el objetivo real del club: los play off de ascenso. "Tengo mucha ilusión con el equipo, mucha, el techo lo vamos a ver. Pero me niego a pelear solo por la permanencia, Porque creo que veo a equipos con poco margen de mejora y por lo que veo del nuestro tiene bastante. Eso me hace ilusionarme mucho", explicaba al respecto.

Gaspar explicaba que se encontró un entrenador que en la práctica es muy similar a Pellicer y su manera de trabajar, también por su cercanía y temperamento. "Quizás José Alberto no es ese entrenador tan mediático que estuviese en las quinielas de todo el mundo, pero sí estaba en varias quinielas. Es un entrenador joven, con muchas ganas, muy trabajador y que está en el mismo momento que está el Málaga. Su estilo de juego es de intensidad, velocidad, de intentar tener la pelota y eso es un estilo Málaga", alababa el paleño, que cree que el asturiano es el indicado: "Por historia, los equipos del Málaga que han funcionado han sido así. Eso nos decanta por José Alberto. Llevábamos mucho tiempo estudiando a muchos entrenadores y estoy muy contento. Sé que le van a salir bien las cosas. Veo cómo trabaja, sé el objetivo que tiene y a mí me gusta muchísimo. Si volvemos atrás, habría hecho el mismo movimiento. Preveíamos un inicio así, pero el equipo ya tiene una identidad. Hay que intentar mantener eso, corregir cosas. Hay muchos jugadores que aún no hemos visto que nos van a aportar muchísimo. Tenemos al entrenador perfecto para este momento del club. Sé cómo trabaja y la plantilla que tenemos. Vamos a encontrar una línea, queda mucho y no tengo ninguna duda".

"Es un entrenador caliente y lo que piensa lo dice, no se anda con rodeos. Eso también hay que comprárselo. Este verano hemos tenido muchas reuniones y me gusta esa franqueza”, decía también sobre él tras el lío que se formó por sus declaraciones sobre Ismael Casas, algo que valora positivamente lejos de volver a defender al canterano, patrimonio y activo blanquiazul: "Ismael Casas para nosotros es un jugador más que se ha ganado estar en la primera plantilla. A mí me gustaría que jugara 40 partidos de cara al futuro, pero él ha decidido competir. Sufro cuando veo que no entra. Tiene que intentar encontrar esa regularidad en lo físico. Puede hacerlo de central, de lateral derecho, de lateral izquierdo...".

"Mira la Real Sociedad, tiene tres laterales izquierdos y está llevando a Cristo (cedido por el Málaga al Sanse) convocado. Al final, el fondo de armario es lo que hace a los equipos competir o no competir cuando llega un determinado momento. Ismael se entrena fuerte, está a favor de obra y está en el momento en el que tiene que apretar. Me gustaría que jugase 40 partidos con vistas al año que viene, pero si ha decidido competir es porque cree que puede tener opciones y yo con él para adelante. Da gusto verlo competir. Cuando el máster lo vea conveniente no va a temblar a la hora de ponerlo", zanjaba Manolo Gaspar.