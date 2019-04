Está más activo el jeque Al-Thani en las últimas semanas. Tanto en las redes sociales como en el día a día del Málaga. Este viernes despedía a los Genuine, que se marchaban para Segovia. Después de tomarse algo en el Muelle Uno, así lo colgó por las redes, mandó un mensaje de ánimo al malaguismo antes de dormir pensando en el trascendental duelo ante el Mallorca de este sábado.

"Nada es imposible. Somos un equipo. Todo es posible. Hagámoslo", era el mensaje con energía positiva que transmitía Al-Thani a través de su cuenta de Twitter. No ha visto ganar Al-Thani a su equipo en su última estancia en Málaga, esta vez tiene la opción.

NADA ES IMPOSIBLE 💪🏾WE ARE A TEAM! Everything is possible! 💪🏾Let's do itنحن فريق كل شيء ممكن💪🏾 دعونا نفعل ذلك #TeQuieroMálaga #FamiliaMalaguista #Málaga #VamosMálagacf 💪🏾💙💪🏾 pic.twitter.com/OLYiGWPzuI