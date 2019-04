Dos meses después, sin resolución del juicio entre Al-Thani y BlueBay

Hoy, domingo 21 de abril, se cumplen dos meses de la celebración del juicio entre el Abdullah Al-Thani y la empresa hotelera BlueBay en la Ciudad de la Justicia de Málaga, por el que litigan la propiedad del 49% de las acciones del Málaga Club de Fútbol. El Juzgado de primera instancia número 12, con el juez Ramón Jiménez León al frente, escuchó a ambas partes aquel día y aún no ha fallado al respecto. Se esperaba, según las partes consultadas aquel día, un periodo en torno al mes y medio desde la vista para conocer una sentencia que aún no llegó.

Aquel día, el catarí, Moayad Shatat –por aquel entonces mano derecha del presidente–, y Gonzalo Hervás –vicepresidente de BlueBay–, por este orden, comparecieron durante más de cuatro horas para esclarecer los sucedido. Fue un proceso lento, poco ágil por el idioma (árabe, inglés y español) y del que se sacaron pocas conclusiones en claro pero que quedó listo para sentencia, la cual aún no ha llegado. Cabe recordar que hubo poca representación del club aquel día, solo estuvo presente Joaquín Jofre.

El menos locuaz aquel día fue Al-Thani, que abordó varias respuestas con escuetos "no lo sé" o "no lo conozco". "El documento jamás lo he visto y no lo he firmado yo. Lo desconozco. Es una falsedad", fue su frase más relevante, sobre el contrato en cuestión por el que litigan él y BlueBay, sobre el que dejó claro que tanto Ghubn como Shatat tenían un poder para que "administrasen el club".

Moayad Shatat fue más certero y explícito. "Estuvimos trabajando en el club con el equipo que existía y dábamos la bienvenida a cualquier persona que pudiera ayudar. Jamal Satli Iglesias estaba entre esas personas. Venía a darnos asesoramiento. Él y su equipo entraron para ayudarnos a sobrevivir. En ese equipo estaba el señor Gonzalo Hervás Crespo", explicaba el que fuera mano derecha de Al-Thani. A él le siguió Hervás: "El Málaga era una máquina de perder dinero".

Al-Thani sigue en Málaga desde entonces

Desde que aterrizara por el mes de febrero, Al-Thani sigue en Málaga en uno de los periodos más extensos en la Costa del Sol desde hace años. Desde aquel entonces ha estado mucho más activo en redes sociales, con todo tipo de mensajes, pero en el que destaca su explosión con la gestión de Juan Ramón Muñiz, que desembocó en su despido. También se le ha podido ver en el palco para ver al filial o al primer equipo o acudiendo por sorpresa al entrenamiento del Málaga Genuine.

Durante su estancia aquí no se han dado grandes movimientos en los despachos, La Academia sigue paralizada pero sí se ha puesto fecha a la tardía Junta General Extraordinaria de Accionistas: el próximo lunes 29 de abril de 2019 a partir de las 12:00.

De momento no hay sentencia sobre el juicio sobre la propiedad del Málaga, pero no debería tardar. Puede salir en un momento de máxima trascendencia deportiva, jugándose el ascenso a Primera.