La rueda de prensa de Víctor Sánchez del Amo previa al duelo ante el Mallorca fue larga y tendida. Tuvo tiempo para hablar de todo el técnico blanquiazul que, pese a alejarse de tópicos y de nombres propios, acabó resumiendo y hablando de algunas figuras destacadas de su plantilla tras el duelo ante el Alcorcón o durante la semana. Entre ellos estuvieron nombres propios como el de Ontiveros, Blanco, Seleznov, Adrián y Juankar.

Sobre el delantero ucraniano, al cuál incluyó esta jornada en la lista de convocados, destacó una mejoría en su rendimiento esta semana, pese a la barrera idiomática: "Los jugadores que vienen de un cambio tan grande, de una cultura tan diferente, sobre todo por el idioma, tiene una complicación extra. Va mejorando. Estamos trabajando con él para que no se le escape nada. Fue muy complicado hacer el banquillo la semana pasada. Las molestias de Harper le abren esa posibilidad".

Le es complicado esconder la alegría a Víctor cuando habla sobre el partido de sus jugadores ante el Alcorcón (1-4). No quiso destacar a nadie de aquel duelo pero lo acabó haciendo. "Nosotros intentamos colocar a un equipo en un punto de equilibrio. Ontiveros hizo un partido buenísimo y el resto de sus compañeros también. También lo hizo Renato, Gustavo...", explicaba el madrileño, que no quiso dejar a nadie fuera del triunfo: "La gente que entró de recambio también lo hizo bien, con una disposición fenomenal. Gustavo estuvo tremendo en su trabajo, con y sin balón. Un delantero sin goles parece que no luce, pero su trabajo fue tremendo".

Otra figura que está siendo importante para Víctor, como lo fue para Muñiz, es Adrián. El mediocentro da al técnico muchos recursos que le hacen fijo en su once: "En los partidos de fútbol se juega con balón y sin balón. Adrián aporta en las dos materias. Estamos trabajando para que nuestros jugadores en ataque se coloquen bien sin balón. Nos hace ilusión que nuestros jugadores crezcan, así el colectivo crece".

Por último también habló de Juankar, que ya está integrado con el grupo y podría reaparecer en una convocatoria próximamente: "Somos optimistas con los lesionados. La gran notica es la reincorporación de Juankar al mismo ritmo que sus compañeros. Va muy buen. Analizaremos a partir de la próxima semana".