El Málaga CF celebra su Junta de Accionistas más dolorosa

El Málaga celebra su Junta General de Accionistas este 28 de diciembre de 2023, el Día de los Inocentes, para presentar unos números dolorosos fruto del descenso de categoría. Llega también en uno de los momentos más bajos del administrador judicial, José María Muñoz, que en el último año y pico ha perdido popularidad entre el aficionado malaguista por su manera de manejar una entidad que anunciará grandes pérdidas.

La Junta General Ordinaria de Accionistas del Málaga, la primera que se celebra con el equipo fuera del fútbol profesional en 25 años, comenzará a las 12:00 horas en primera convocatoria en las instalaciones de La Rosaleda. Si no hubiese el quórum necesario, habría una segunda cita el viernes 29 de diciembre. En principio se celebrará en la sala de prensa Juan Cortés del estadio de Martiricos, como en las últimas ocasiones.

De cualquier modo, es precisamente el administrador judicial quien llevará las riendas puesto que sigue teniendo el control de la mayor parte de las acciones de la entidad de Martiricos. También se espera la presencia de algunos socios minoritarios entre los que se encontrará la representación de la Asociación de Pequeños Accionistas.

Para poder acceder a la misma no basta con poseer algún título, se tiene que disponer de al menos el uno por mil de las acciones. Esto provoca que pocos puedan estar presentes para la aprobación o no de las cuentas. Será especialmente ver qué sucede en el turno de ruegos y preguntas después de que la APA se haya mostrado desde hace un tiempo muy contraria a la gestión de Muñoz e, incluso, en su propia junta aprobasen solicitar al juzgado su salida. De quien no ha habido noticias en mucho tiempo es de BlueBay, que intentó sin éxito estar en años anteriores.

Mientras tanto, en una vía paralela, el jeque Al-Thani sigue gritándole a los aviones. No tiene defensa nuevamente y se queja vía Twitter (ahora X) de conspiraciones y corruptelas varias. Recientemente la jueza Ruiz González y el Ministerio Fiscal acordaron el cierre de la instrucción pero el proceso va para la largo y el Málaga va camino de cuatro años bajo el cetro de Muñoz.