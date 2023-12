Caso Horta: El presidente del Braga admite la oferta del Benfica pero se niega a pagar

El caso de Ricardo Horta y su triángulo Málaga-Sporting de Braga-Benfica no ha escrito su última página todavía. Antonio Salvador, presidente del club de Braga, estuvo en una entrevista en el Canal 11 de Portugal y habló abiertamente del asunto. Admitió que existía esa oferta del conjunto de Lisboa pero al mismo tiempo asegura que no piensa pagar un solo euro a la entidad de Martiricos a pesar de la resolución de la FIFA.

"Mi voluntad es que termine la carrera en el Sporting de Braga, eso es lo que me gustaría que hiciera Ricardo. No voy a decir que eso vaya a suceder, porque dependerá de muchos factores, pero en este momento no estoy pensando que pueda salir. Quiero pensar, eso sí, que tiene mucho que darle a Sporting de Braga. Y, por tanto, esa decisión de no vender al jugador al Benfica fue... Las cartas se colocaron a Rui Costa de forma clara sobre la mesa, sabía cuáles eran las condiciones para llevar a Ricardo Horta, las condiciones que se combinaron con Ricardo Horta", sostuvo.

El Málaga está esperando que el TAS termine de darle la razón y cobrar una cantidad de 5,5 millones de euros más intereses. "El Benfica no llegó allí y la transferencia no se concretó. Lo que va a pasar con el Málaga... puede ser que el Sporting de Braga puede tener que pagar a Málaga un dinero determinado, pero entendemos que tenemos la razón de nuestro lado, esperemos a ver. Creo que no tendremos que pagar. El Braga pagó cero por Ricardo Horta y, obviamente, si alguna vez tiene que pagar, Ricardo Horta será el 100 por ciento del Braga", afirmó Antonio Salvador.

Loren Juarros y los fichajes

"Estoy muy contento con lo que estoy viendo más allá de las lesiones y situaciones que hemos tenido comprometidas que nos han limitado mucho. El equipo tiene todavía mucho más que dar. Se nos cortaron las alas cuando mejor estábamos porque habíamos empezado muy bien, con una línea de juego bonita y jugadores que estaban creciendo. Por el motivo que sea, eso se nos ha cortado. Las lesiones repercuten no sólo en la competición, sino también en la competencia y calidad del entrenamiento diario, por lo cual subimos gente de la estructura de abajo pero no es lo mismo. El que el Málaga ascienda o no este año va a depender del bloque, más de que en enero vengan uno, dos o tres jugadores. Hay que terminar de concretar las cosas. En mi cabeza está que el Málaga, para completar lo que tiene, necesita dos jugadores", confesó recientemente en una gran entrevista concedida al diario AS.