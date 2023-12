Caso Al-Thani: La instrucción cerca de su cierre

Novedades de suma importancia en relación al Caso Al-Thani, que va rumbo a los cuatro años pero podría estar cerca de cambiar de fase. Según informó SER Málaga, ya existe un acuerdo entre el juzgado de primera instancia de Málaga número 14 y el Ministerio Fiscal para el fin de la instrucción después de haber recabado las pruebas pertinentes y las declaraciones necesarias.

El caso, que estaba en manos de la jueza María de los Ángeles Ruiz González, cambiará ahora de juzgado y está por ver si lo hace por la vía penal o por la Audiencia Provincial. Dicho juzgado tendrá que estudiar la documentación y, a partir de ahí, determinar si sigue la administración judicial de José María Muñoz o regresa el jeque Abdullah Al-Thani a la gestión del club.

De cualquier modo, ahora hay que esperar también a que se fije la fecha del juicio, que no se celebraría antes de un año. Si bien lo que más preocupa al malaguismo es saber en qué manos va a estar la entidad, que atraviesa un momento crucial también en lo deportivo.

Este diario contactó con el Málaga para saber en qué afecta esta noticia al club y su gestión, si es posible ver el fin de la era Muñoz, que ha perdido mucho crédito en los últimos tiempos y que ha conducido al equipo fuera del fútbol profesional. De momento, tranquilidad en Martiricos, donde aseguran que todo va a continuar como hasta ahora.

Hay que recordar que el detonante de la situación actual fue la querella presentada por la Asociación de Pequeños Accionistas contra el jeque Al-Thani y tres de sus hijos (Rakan, Nasser y Nayef). Eso provocó que a finales de febrero de 2020 la policía entrase en el estadio y poco después la jueza Ruiz González nombrase a Muñoz como administrador del Málaga y de las sociedades NAS vinculadas al propio club.

Habrá ampliación

La APA, de apoyo a oposición

El pasado 30 de noviembre, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga tuvo como resultado que se aprobó el tercer punto del día, que era el principal motivo para dicha reunión, y este decía exactamente: “Solicitar al Juzgado de Instrucción Número 14 de Málaga, la finalización de la Instrucción, la modificación de las medidas cautelares tomadas en el año 2020, el cese inmediato del Administrador Judicial, ya no concurren las circunstancias que nos llevaron a pedir tal medida, (el Málaga CF ya no está en riesgo de desaparición) estamos en una categoría no profesional del fútbol español y los ingresos son muy limitados, no podemos permitir que se sigan pagando unos honorarios tan altos, pedimos la sustitución del Administrador Judicial, por una Junta Gestora, compuesta por personas de reconocido prestigio y sin cobrar absolutamente nada”.