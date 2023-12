El jeque Al-Thani, reaparición entre la queja y el insulto

Vuelven por Navidad los exabruptos tuiteros del jeque Abdullah Al-Thani, que repite en su cancha favorita ahora llamada X, para expresarse en relación a asuntos del Málaga que le conciernen. Habló de corrupción y volvió a denominar "Mr. Broker" al alcalde de la capital, Francisco de la Torre. Algunas de sus expresiones no dejan claro a quién se refiere como "la organización extremista".

"Cuando la corrupción está en manos de la judicatura, este será el resultado. Conociendo todos los procedimientos, todas las decisiones son ilegales y no tienen estatus legal. Y apoyado por la manada de burros (la organización extremista) y la prensa corrupta. Y Mr. Broker y otros... Todos sus planes han fallado y serán perseguidos por los servicios de seguridad internacional", compartió Al-Thani desde su cuenta.

When corruption is in the hands of the judiciaryThis will be the resultKnowing all the proceduresAll of these decisions are illegal and have no legal statusAnd supporting the herd of donkeys ((the extremist organization)) and the corrupt media pressAnd Mr Broker and others…