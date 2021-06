Duda: "¡Cómo no vamos a contar con Nacho!"

El entrenador del Málaga Juvenil, Nacho Pérez Santamaría, acaba contrato en unos días y la entidad todavía no ha contactado con él para ofrecerle la renovación. Sin embargo, en Martiricos aseguran que quieren seguir contando a toda costa con el joven técnico, que hoy cumple 41 años. Eso sí, las negociaciones se pondrán en marcha una vez que finalice la competición. Los blanquiazules juegan en Marbella contra el Barcelona en las semifinales de la Copa de Campeones.

Habló acerca de este asunto el director de La Academia, Duda, en una entrevista en SER Málaga: “Con Nacho nada. Es entrenador del Málaga y esperamos poder contar con él para el año que viene. Estamos esperando a que termine la competición para sentarnos y valorar. No hay tema Nacho Pérez. Es un entrenador que está en el Juvenil A y mire la temporada que ha hecho, ¡cómo no vamos a contar con Nacho!”.

Tiene ofertas sobre la mesa, tal y como confesó el propio Nacho. Duda sigue apostando por marcar sus propios tiempos "¿El Real Madrid también? Eso es que ha hecho un buen trabajo. Nosotros también estamos aquí y vamos a hablar en su momento. Ya depende de Nacho, que tendrá que valorar”.

De la plantilla que gestiona Nacho saldrán jugadores disparados hacia la pretemporada del primer equipo. Los nombres dependen de José Alberto. “No sabemos todavía cuántos chavales van a ir a pretemporada todavía. Estamos esperando a que llegue el míster. Con Manolo Gaspar estamos todo el día de conversaciones y estamos valorando los chicos que estarán”, dijo Duda.

Explicó bien el portugués que hay un embudo a partir del juvenil en el que todo el mundo no puede pasar: “Todos no tienen contrato en vigor. Todos es imposible, no caben. Al final la burbuja de pasar de juvenil al filial es muy pequeña. En el filial por las circunstancias que hay tiene 22 fichas y de esas 22, hay jugadores que ya están ahí. Y el juvenil tiene 25 fichas. Es imposible que entre todo el mundo. Tenemos una serie de nombres, de jugadores, que pueden encajar en el filial”.

Sobre La Academia, habrá continuidad en el tiempo: "La cantera va a seguir igual, con los mismos equipos y competiciones. Llevamos planificando desde hace tiempo y tenemos las plantillas cerradas. Sólo pendientes de un puesto u otro en equis equipos. Estamos en época de reuniones, como ocurre todos los años a final de temporada, reuniéndonos chico por chico y con las familias. También hay jugadores con ofertas de otros equipos y estamos viendo si siguen o no siguen para buscar sustitutos”.

La situación económica del club también afecta a la hora de luchar por retener a los mejores jugadores. “Es imposible aguantarlos a algunos. Dean (Huijsen, de origen holandés y que se va a la Juve), que siendo cadete ha jugado en Liga Nacional, ha entrenado con el Juvenil A, con el filial y con el primer equipo. Pero se va a un gran equipo a nivel mundial como es la Juventus. Ahí no podemos hacer nada. Me duele Salvador Esquivel, el portero que se va al Atlético de Madrid y es otro que ha tocado casi todos los equipos. Pero bueno, el pez grande se come al pequeño y ahí no podemos hacer nada”, lamentó Duda, que al menos confía en poder mudarse pronto a Arraijanal: "Por lo que me llega, a final de año podríamos estar ya nosotros con los equipos. A ver si podemos hacer realidad la ciudad deportiva y utilizarla”.