Daniel Pastor es una de esas voces autorizadas en la actual tesitura del Málaga, administrado judicialmente, con la propuesta de un ERE sobre la mesa y con la amenaza de la AFE de denunciar de continuar. Es una situación delicada, llena de matices y percepciones, pero en las que solo se busca una finalidad que no es otra que dotar de viabilidad y estabilidad al club. Para el que fuera administrador concursal de la entidad, partícipe del primer ERE a jugadores en 2007, este no es más que "el final del reajuste, son medidas duras pero los que conocemos la materia sabíamos que iba a ocurrir", explicaba el abogado en Ser Deportivos.

El homólogo de José María Muñoz le echa un capote: "No es agradable tomar esas medias para nadie. A todos nos gusta estar en los sitios, que nos quieran y hablen estupendamente de nosotros. Es una medida impopular, pero es acertada y la única salida para la supervivencia". Aunque también le dejó un pero con la devolución de los abonos: "Eso se podría haber hecho mejor. Pero el resto de actuaciones de la administración judicial me parecen impecables y justas".

Para Pastor, muchos de los jugadores incluidos en el ERE aceptarán acuerdos y "quedarán al final seis o siete, como mucho". Aunque advierte: "En caso contrario tenemos que luchar con lo que tenemos: la cantera y los que nos dejen inscribir con el sueldo mínimo". Apuesta también por que la gestión se dé "de una forma rápida", tanto los acuerdos para continuar como aquellos que están próximos a salir (Keidi Bare, Munir o Diego). Lo que sí tiene claro es que "el Málaga no se puede permitir ese nivel salarial".

"En todo caso, si llegan a acuerdo seguirán con el salario que establezcan con el club. Y por tanto, no formaría parte del ERE ni habría que indemnizarlos. Y los que no lleguen a acuerdos se les indemnizará con 20 días de año de contrato. El Málaga tiene muy sobrevalorado el coste de plantilla en el nivel deportivo que está. Hace dos años estaba en Primera División y este año hemos rozado la Segunda B", explicaba al respecto el abogado.

Sobre la denuncias

"En cuanto al tema de posibles impagos, no me preocupa. Si hubiera denuncias a la AFE por parte de jugadores que no hayan firmado los aplazamientos, el Málaga tiene 10 días para hacer los pagos. No creo que por las cuantías que se pudieran reclamar el Málaga tuviera problema alguno. Desde ese punto de vista, es un mensaje de tranquilidad", entendía Pastor con respecto a posibles denuncias que anunciaron desde la AFE, algo sobre lo que continuaba: "Son las reglas del juego. La AFE es el sindicato de los futbolistas, es lógico que intenten defenderlos. Pero el ERE es un mecanismo legal y que usa el Málaga para su supervivencia. Ambas cosas deben convivir. Si es verdad que los aplazamientos no se firmaron, esos jugadores sí pueden denunciar. En cualquier caso el Málaga va a tener fondos para cubrir esa cuantía. Daría un mensaje de tranquilidad".

La ampliación de capital

También hacía referencia Pastor a la ampliación de capital que estudia el club, la cual considera que "no sirve para salvar el club" y lo analiza así: "LaLiga exige un equilibrio financiero y los ingresos tienen que ser equiparables con los gastos. Se quitamos de los ingresos que no se conoce cuándo se abrirá la campaña de abonos, los derechos de televisión serán los que sean y los patrocinadores son pocos... A día de hoy el Málaga no puede sostener los gastos de la plantilla profesional, es así de obvio y triste para el que los sufre".

"A partir de ahora, el siguiente paso sería convocar la Junta de Accionistas para aprobar las cuentas del ejercicio anterior y ya de este. Y una doble actuación. Una reducción de capital, a objeto de que el valor de las participaciones de los accionistas tenga un valor real, entre otras cosas habrá que provisionar las pérdidas de este año y el posible impago de la deuda del jeque. Y posteriormente una ampliación de capital para que acudan los accionistas actuales en su caso y si no que venga un inversor", enumeraba Pastor los posibles pasos que se pueden dar en la hoja de ruta del actual administrador: "Creo que para finales de año podríamos estar hablando de una nueva situación e impulso para el Málaga. Con esas medidas creo que podremos tener un límite salarial muy limitado pero podremos competir con tranquilidad".

También daba pie al jeque Al-Thani, al que le brindaba oportunidades con la ampliación: "Si el jeque quiere invertir en el Málaga. En una ampliación de capital lo puede poner. Es un tema de decisión, que tenga fondos o ganas de seguir aquí. Lo que sí parece claro es que administrar el club, directamente él no lo va a poder hacer más, ni su familia, por el tema penal".

"Es un proceso más lento", decía sobre el posible embargo del paquete accionarial que aún conserva el catarí: "Esto ahora primero tiene que proceder al embargo y en su caso posteriormente a la subasta de esos bienes. Creo que las operaciones de convocar a los socios para la aprobación de las cuentas y posteriormente reducción y ampliación de capital, en la misma junta, son los mecanismos para salir. Porque la otra salida será el concurso de acreedores".

"También se escucha mucho que hay gente interesada en invertir en el Málaga. Es un sitio muy atractivo. Creo que puede haber inversiones. Luego hay que poner el dinero. Hablar de dinero es fácil pero ponerlo es complicado. Desde luego, el mejor inversor será el que desarrolle Arraijanal y la ciudad deportiva", concluía Pastor sobre posibles inversores interesados en el club.