Las claves del Málaga CF: "Piden trabajo los días de descanso"

En su presencia en el programa Área Malaguista de 101TV, el preparador físico del Málaga CF, Julio Rodríguez, ofreció algunas claves sobre cómo se trabaja para mantener la forma física de los jugadores y cómo se trabaja en el fútbol actual, siempre con el riesgo de las lesiones.

Acerca de la aparente mejora física de los últimos partidos, Rodríguez señala que "eso quizá una sensación desde fuera. Tenemos medidos el esfuerzo y los datos de cada semana. No podemos decir que ahora tengan más piernas. Uno de los días en los que el equipo mejores datos refleja es el día del Sanluqueño aquí, que el equipo no gana, o el día del Alcoyano, que perdemos. Las piernas son una sensación subjetiva, vinculada a la sensación de seguridad o de control que se transmite, pero lo que son piernas no es que tengamos más que en Melilla. La programación no ha cambiado, pero en este juego influye mucho el estado de ánimo, la seguridad y confianza. Si lo planteado se reproduce como quieres te da esa hechura cuando te pones por delante. Es un juego de emociones. Si el rival te hace ocasiones te vas atrás y parece que tienes menos piernas", dice Rodríguez, que señala que no hay grandes picos ni valles en la programación: "En el fútbol antiguamente la preparación se estilaba que a este tramo de la competición tengo que llegar espectacular y me preparo para eso. Pero desde los 10-15 últimos años eso no sirve. De qué me vale llegar a junio bien si de septiembre a diciembre no gano. Lo primero, que el cuerpo técnico no continúa. La preparación en el fútbol se alejado un poco de ese deporte individual, tipo atletismo que tengo que llegar a un día concreto, a una de deporte colectivo en que cada semana tengo que llegar a una competición que importa tanto como la siguiente. La preparación es bastante similar. El tópico de partido a partido es totalmente cierto. Vale tres puntos. Intentamos dar la mayor estabilidad y evitar picos. Dentro de eso, hay estados de forma de un futbolista, que se encuentre con mejores sensaciones, que venga de una lesión y no esté en su mejor momento... Pero intentamos a nivel colectivo dar la máxima estabilidad. Si en febrero pinchas cuatro partidos marzo no sirve".

"Seguimos la clasificación a todos los equipos. El Córdoba nos llama la atención, creemos que tiene mucho potencial, falla poco y es bastante fiable, tiene jugadores potentes. Sufrió varios partidos con expulsiones en varias jornadas y no logró sumar y es otro de los candidatos", señalaba Julio Rodríguez, que explicaba que no es una pose la armonía que transmite esta plantilla: "El grupo proyecta hacia fuera. El buen rollo que se traslada, todo eso es el grupo que tenemos. Mezcla el saber estar de mucha gente que conoce la categoría y ese grupo de gente joven que quiere hacer muchas cosas en el fútbol. Hay una rutina diaria, alimenticia, de hábitos de gimnasio, de cuidarse, de querer trabajar los días de descanso... Que todo suma. Ves situaciones en que ciertos jugadores piden trabajo cuando tienen descanso. Es a lo que se refiere el míster cuando dice que ve cosas que le están gustando. Este martes era descanso y había seis jugadores que ya pidieron ir para el fisio, para hacer gimnasio a tal hora... Eso al final habla mucho y bien del grupo que tenemos. La gente proyecta mucha hambre y ganas y tenemos que seguir dándole continuidad a esto. Es un grupo que pide trabajo hasta el día de descanso. No hay un futbolista trabajoso que se queje. Son muy buenos chicos. Algún día mando a trabajar a la gente el día de descanso y no ponen pegas. La cámara hiperbárica van gente en día de descanso. '¿Es bueno para mí? Pues voy', te preguntan. El míster quiere lo mejor para todos. Para la mejor versión de cada uno hay que exprimirlos al máximo. El míster delega, somos un grupo de trabajo muy reducido y la coordinación es más simple, es un núcleo más pequeño. Él se mete en el entrenamiento y la voz cantante la lleva él. Es importante el respeto y la autoridad que transmite".

Formación

"Como jugador jugué desde que tengo uso de razón. Esta es la temporada 12 en el club. Empecé en prácticas, mi asignatura de la carrera de Ciencias del Deporte ya me la dejaron hacer en prácticas en el club. Empecé en Fútbol 7, pero al año siguiente volví al juvenil A con Manel Ruano, también en el filial con él. Después estuve con Dely Valdés, me marcho con él a Panamá seis meses y en cuanto acabo Pellicer me contacta y me ofrece la oportunidad de trabajar con él en el filial. En su segunda etapa empezamos a trabajar y llego al primer equipo con él. Y desde entonces estoy ahí. Cuando regresa otra vez cuenta conmigo. La época de José Alberto, Natxo, Guede y Mel también estuvo trabajando para el primer equipo. Casi toda mi trayectoria es en el club. Soy malagueño y malaguista, un privilegiado de vivir de lo que me apasiona. Soy del Puerto de la Torre. Somos futbolistas frustrados y tenemos suerte de estar aquí. Me formé para ser docente en Educación Física pero la vida te va planteando situaciones, empiezas a trabajar aquí y no sabía hasta cuándo y ya llevo 12 temporadas".

Trayectoria

"Me tocaba al inicio grabar entrenamientos, rivales. Agradezco porque mis prácticas fueron de analista casi. Después tomé más competencias en esa parcela física. Ayudo en lo que toque, a veces de readaptador incluso. Me gusta el banquillo, tengo titulación, en el filial tenía ficha de segundo entrenador, pero estoy contento con este rol que desempeño. En esta década ha habido muchos momentos. El ascenso con el filial fue muy bonito, pero cuando subes al primer equipo es el primer equipo. El año de las 18 fichas fue durísimo, el míster lo supo gestionar. El año previo también porque veníamos de hacer play off y la situación era totalmente diferente. Los dos últimos años son más malos, de expectativas que no se cumplan. Lo que se está viviendo esta temporada no se vio ni en Primera. El ambiente del Recreativo o del Ibiza no lo vivimos años atrás. Me quedaría con estos ambientes en La Rosaleda".